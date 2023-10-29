Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow Россияне совершили жестокую расправу над семьей в Волновахе — Лубинец отреагировал arrow

Россияне совершили жестокую расправу над семьей в Волновахе — Лубинец отреагировал

29 октября 2023 16:53
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Россияне совершили жестокую расправу над семьей в Волновахе — Лубинец отреагировал
Убитая россиянами семья. Фото: ASTRA
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во временно оккупированной Волновахе Донецкой области российские оккупанты совершили жестокое убийство. В одном из частных домов найдены тела девяти человек с огнестрельными ранениями, в том числе двое детей.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский в сети.

Читайте также:

Жестокое убийство на оккупированной территории

Казанский отметил, что, учитывая, что Волноваха — прифронтовый город, захваченный в 2022 году, все люди с оружием, которые там находятся, это российские военные.

"Никаких сомнений в том, что это дело их рук, нет. Выпущенные из тюрем убийцы и насильники не могут иначе", — считает он.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины - 80x80

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме