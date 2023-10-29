Россияне совершили жестокую расправу над семьей в Волновахе — Лубинец отреагировал

Убитая россиянами семья. Фото: ASTRA

Во временно оккупированной Волновахе Донецкой области российские оккупанты совершили жестокое убийство. В одном из частных домов найдены тела девяти человек с огнестрельными ранениями, в том числе двое детей.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский в сети.

Читайте также:

Жестокое убийство на оккупированной территории

Казанский отметил, что, учитывая, что Волноваха — прифронтовый город, захваченный в 2022 году, все люди с оружием, которые там находятся, это российские военные.

"Никаких сомнений в том, что это дело их рук, нет. Выпущенные из тюрем убийцы и насильники не могут иначе", — считает он.