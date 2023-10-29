Росіяни вчинили жорстоку розправу над сім'єю у Волновасі — Лубінець відреагував

Вбита росіянами родина. Фото: ASTRA

У тимчасово окупованій Волновасі, що на Донеччині, російські окупанти здійснили жорстоке вбивство. В одному з приватних будинків знайдено тіла дев'яти осіб з вогнепальними пораненнями, зокрема двох дітей.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський у мережі.

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Казанський зазначив, що, з огляду на те, що Волноваха — прифронтове місто, захоплене у 2022 році, всі люди зі зброєю, які там пребувають, це російські військові.

"Жодних сумнівів у тому, що це справа їхніх рук, немає. Випущені з в'язниць убивці та ґвалтівники і не можуть інакше", — вважає він.