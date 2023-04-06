россия обвинила украинскую ДРГ в попытке "проникновения на территорию рф"

По словам россиян, украинские диверсанты пытались проникнуть в рф

В рф жители жалуются на "украинскую ДРГ". 6 апреля диверсанты якобы попытались проникнуть в Брянскую область россии.

Об этом заявил в своем телеграмме канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

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Россиянам снова привидятся "украинские диверсанты" в Брянской области. Российские пограничники заявили, что в группу входили 20 диверсантов.

"Пограничным управлением УФСБ россии по Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию рф в районе села Случовск Погарского района украинской ДРГ в количестве 20 человек. Подразделениями Вооруженных сил россии совместно с подразделениями пограничных войск противнику нанесено огневое поражение", — заявил Богомаз.

Напомним, что президент рф владимир путин называет "терроризмом" борьбу с захватчиками и призывает к усилению "правоохранительных операций", чтобы создать условия для дальнейших репрессий на оккупированных территориях Украины.