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росія звинуватила українську ДРГ у спробі "проникнення на територію рф".

6 квітня 2023 14:15
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач
За словами росіян українські диверсанти намагались проникнути в рф
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач

У росії жителі скаржаться на "українську ДРГ". 6 квітня диверсанти нібито спробували проникнути в Брянську область рф.

Про це заявив у своєму телеграм каналі губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

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Росіянам знову привиджаються "українські диверсанти" у Брянській області. Російські прикордонники заявили, що до групи входили 20 диверсантів.

"Прикордонним управлінням УФСБ росії по Брянській області припинено спробу проникнення на територію рф в районі села Случовськ Погарського району української ДРГ у кількості 20 осіб. Підрозділами Збройних сил рф спільно з підрозділами прикордонних військ противнику завдано вогневого ураження", — заявив Богомаз.

ураїнська ДРГ

Нагадаємо, що президент росії володимир путін називає "тероризмом" боротьбу із загарбниками й закликає до посилення "правоохоронних операцій", щоб створити умови для подальших репресій на окупованих територіях України.

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