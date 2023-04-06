росія звинуватила українську ДРГ у спробі "проникнення на територію рф".

За словами росіян українські диверсанти намагались проникнути в рф

У росії жителі скаржаться на "українську ДРГ". 6 квітня диверсанти нібито спробували проникнути в Брянську область рф.

Про це заявив у своєму телеграм каналі губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

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Росіянам знову привиджаються "українські диверсанти" у Брянській області. Російські прикордонники заявили, що до групи входили 20 диверсантів.

"Прикордонним управлінням УФСБ росії по Брянській області припинено спробу проникнення на територію рф в районі села Случовськ Погарського району української ДРГ у кількості 20 осіб. Підрозділами Збройних сил рф спільно з підрозділами прикордонних військ противнику завдано вогневого ураження", — заявив Богомаз.

Нагадаємо, що президент росії володимир путін називає "тероризмом" боротьбу із загарбниками й закликає до посилення "правоохоронних операцій", щоб створити умови для подальших репресій на окупованих територіях України.