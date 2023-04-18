Россия приняла новый законопроект по госизмене, — росСМИ

Задержание злоумышленника с применением наручников. Фото: google.com

Российское давление на своих граждан только усиливается. Государственная дума РФ приняла новый законопроект, касающийся госизмены и терроризма.

Об этом информируют РосСМИ.

Читайте также:

Новый закон РФ о госизмене

Сегодня, 18 апреля, Госдума РФ приняла новый закон о введении пожизненного лишения свободы за госпредательство и усиление ответственности за терроризм. Какой срок и за что могут сидеть граждане России против путинского режима:

По статье "Террористический акт" максимальный срок увеличен с 15 до 20 лет лишения свободы;

По статье "Акт международного терроризма" наказание составит от 12 лет и до пожизненного лишения свободы (сейчас от 10 до 20 лет тюрьмы или пожизненного лишения свободы);

Минимальное наказание за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений вырастет с 5 до 7 лет, минимальное наказание за помощь - с 10 до 12 лет;

По статье "Организация террористического сообщества и участие в нем" грозит от 10 до 15 лет лишения свободы (сейчас от 5 до 10 лет).

Также документ вводит уголовную ответственность за содействие в выполнении решений интернациональных организаций, в которых не участвует РФ. Предусмотрено:

Наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 1 млн. рублей

Или лишение свободы сроком до пяти лет.

Напомним, что депутаты Госдумы России планируют внести поправки в закон "О безопасности", предлагая наделить президента РФ Владимира Путина правом защищать граждан страны от международных судов. Предложенные изменения в статье 8 закона расширяют полномочия президента по безопасности и предусматривают меры по защите России и граждан в случае принятия иностранными и международными органами решений, противоречащих интересам России и ее правопорядка.