Росія прийняла новий законопроєкт щодо держзради, — росЗМІ

Затримання зловмисника із застосуванням наручників. Фото: google.com

Російський тиск на власних громадян тільки посилюється. Державна дума РФ ухвалила новий законопроєкт, щодо держзради та тероризму.

Про це інформують РосЗМІ.

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Новий закон РФ щодо держзради

Сьогодні, 18 квітня, Держдума РФ ухвалила новий закон про введення довічного позбавлення волі за держзраду і посилення відповідальності за тероризм. Який термін і за що можуть сидіти громадяни Росії, які проти путінського режиму:

За статтею "Терористичний акт" максимальний термін збільшено з 15 до 20 років позбавлення волі;

За статтею "Акт міжнародного тероризму" покарання складе від 12 років і до довічного позбавлення волі (зараз від 10 до 20 років в'язниці або довічного позбавлення волі);

Мінімальне покарання за вербування або залучення у скоєння терористичних злочинів зросте з 5 до 7 років, мінімальне покарання за допомога — з 10 до 12 років;

За статтею "Організація терористичної спільноти та участь у ній" загрожуватиме від 10 до 15 років позбавлення волі (зараз від 5 до 10 років).

Також документ запроваджує кримінальну відповідальність за сприяння у виконанні рішень міжнародних організацій, у яких не бере участі РФ. Передбачено:

Покарання у вигляді штрафу у розмірі від 300 тис. до 1 млн рублів

Або позбавлення волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, що депутати Держдуми Росії планують внести поправки до закону "Про безпеку", пропонуючи наділити президента РФ Володимира Путіна правом захищати громадян країни від міжнародних судів. Запропоновані зміни до статті 8 закону розширюють повноваження президента щодо безпеки та передбачають заходи щодо захисту Росії та її громадян у разі прийняття іноземними та міжнародними органами рішень, що суперечать інтересам Росії та її правопорядку.