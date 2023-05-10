РФ создала преступную группировку для руководства Херсонским "управлением МВД"
Служба безопасности Украины и Национальная полиция собрали доказательную базу на участников преступной организации, действовавшей в составе созданного оккупантами "главного управления МВД РФ Херсонской области".
Об этом сообщает СБУ.
Преступная группировка для руководства Херсонским "управлением МВД РФ"
"В рядах российского карательного органа они выполняли задачи Кремля по распространению оккупационного режима и подавлению движения сопротивления на временно захваченной части региона", — говорится в сообщении.
Правонарушители имели четкую иерархическую вертикаль, во главе которой находились два "куратора" из ФСБ и МВД РФ. Они занимались формированием руководящего состава псевдооргана и контролировали его деятельность. В СБУ сообщили, что это граждане России Синицын Сергей Викторович и Топтыгин Александр Сергеевич.
К злоумышленной деятельности фигуранты привлекли двух кадровых сотрудников полиции РФ и назначили их "заместителями" главы фейкового ведомства. Руководителем учреждения оккупантов стал бывший глава управления МВД в Черкасской области Липандин Владимир Витальевич.
Еще 30 активных участников преступной организации — это бывшие местные правоохранители. После оккупации Херсонской области, они поддержали россиян.
Что делали злоумышленники
По данным следствия, правонарушители похищали гражданских жителей в российские застенки. Они подвергали их многочисленным пыткам. Россияне пытались запугать местных жителей и заставить их работать на администрацию оккупантов.
К тому же захватчики регулярно проводили незаконные обыски в домах граждан и разграбляли имущество.
"Кроме того, во время временной оккупации областного центра злоумышленники ограбили городскую аптеку — вынесли оттуда все деньги, медпрепараты, а само помещение "конфисковали" для нужд захватчиков. Участников карательного органа также привлекали к проведению псевдореферендума на территории региона. Тогда они охраняли "избиркомы" и обеспечивали перевозку фейковых "бюллетеней", — говорится в сообщении.
Подозрение правонарушителям
На основании собранных улик следователи СБУ сообщили всем фигурантам о подозрении по ст. 255 Уголовного кодекса Украины (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем).
Правонарушители скрываются на временно оккупированной территории на юге Украины.
Правоохранители уже задержали четырех других "чиновников" этого российского органа.
"Об остальных участниках преступной группировки — продолжаются комплексные меры по их привлечению к ответственности. Каждый из них будет наказан!" — отметили в СБУ.
Напомним, Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства сотрудничества с врагом главы Полтавского районного суда. Чиновник была завербована ФСБ и "сливала" оккупантам информацию об украинских защитниках на юге нашего государства.