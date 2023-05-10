РФ создала преступную группировку для руководства Херсонским "управлением МВД"

Министерство внутренних дел РФ. Фото: росСМИ

Служба безопасности Украины и Национальная полиция собрали доказательную базу на участников преступной организации, действовавшей в составе созданного оккупантами "главного управления МВД РФ Херсонской области".

Об этом сообщает СБУ.

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"В рядах российского карательного органа они выполняли задачи Кремля по распространению оккупационного режима и подавлению движения сопротивления на временно захваченной части региона", — говорится в сообщении.

Правонарушители имели четкую иерархическую вертикаль, во главе которой находились два "куратора" из ФСБ и МВД РФ. Они занимались формированием руководящего состава псевдооргана и контролировали его деятельность. В СБУ сообщили, что это граждане России Синицын Сергей Викторович и Топтыгин Александр Сергеевич.

К злоумышленной деятельности фигуранты привлекли двух кадровых сотрудников полиции РФ и назначили их "заместителями" главы фейкового ведомства. Руководителем учреждения оккупантов стал бывший глава управления МВД в Черкасской области Липандин Владимир Витальевич.

Еще 30 активных участников преступной организации — это бывшие местные правоохранители. После оккупации Херсонской области, они поддержали россиян.

Что делали злоумышленники

По данным следствия, правонарушители похищали гражданских жителей в российские застенки. Они подвергали их многочисленным пыткам. Россияне пытались запугать местных жителей и заставить их работать на администрацию оккупантов.

К тому же захватчики регулярно проводили незаконные обыски в домах граждан и разграбляли имущество.

"Кроме того, во время временной оккупации областного центра злоумышленники ограбили городскую аптеку — вынесли оттуда все деньги, медпрепараты, а само помещение "конфисковали" для нужд захватчиков. Участников карательного органа также привлекали к проведению псевдореферендума на территории региона. Тогда они охраняли "избиркомы" и обеспечивали перевозку фейковых "бюллетеней", — говорится в сообщении.

Подозрение правонарушителям

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили всем фигурантам о подозрении по ст. 255 Уголовного кодекса Украины (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем).

Правонарушители скрываются на временно оккупированной территории на юге Украины.

Правоохранители уже задержали четырех других "чиновников" этого российского органа.

"Об остальных участниках преступной группировки — продолжаются комплексные меры по их привлечению к ответственности. Каждый из них будет наказан!" — отметили в СБУ.

Напомним, Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства сотрудничества с врагом главы Полтавского районного суда. Чиновник была завербована ФСБ и "сливала" оккупантам информацию об украинских защитниках на юге нашего государства.