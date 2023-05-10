РФ створила злочинне угруповання для керівництва Херсонським "управлінням МВС"

Міністерство внутрішніх справ РФ. Фото: росЗМІ

Служба безпеки України та Національна поліція зібрали доказову базу на учасників злочинної організації, яка діяла у складі створеного окупантами "головного управління МВС РФ Херсонської області".

Про це повідомляє СБУ.

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"У лавах російського карального органу вони виконували завдання Кремля щодо поширення окупаційного режиму та придушення руху опору на тимчасово захопленій частині регіону", — йдеться в повідомленні.

Правопорушники мали чітку ієрархічну вертикаль, на чолі якої були двоє "кураторів" з ФСБ та МВС РФ. Вони займалися формуванням керівного складу псевдооргану та контролювали його діяльність. В СБУ повідомили, що це громадяни Росії Сініцин Сергій Вікторович і Топтигін Олександр Сергійович.

До зловмисної діяльності фігуранти залучили двох кадрових співробітників поліції РФ та призначили їх "заступниками" очільника фейкового відомства. Керівником установи окупантів став колишній очільник управління МВС у Черкаській області Ліпандін Володимир Віталійович.

Ще 30 активних учасників злочинної організації — це колишні місцеві правоохоронці. Після окупації Херсонської області, вони підтримали росіян.

Що робили зловмисники

За даними слідства, правопорушники викрадали цивільних мешканців до російських катівень. Вони піддавали їх численним тортурам. Росіяни намагалися залякати місцевих жителів та змусити їх працювати на адміністрацію окупантів.

До того ж загарбники регулярно проводили незаконні обшуки в оселях громадян та розграбовували майно.

"Крім того, під час тимчасової окупації обласного центру зловмисники пограбували міську аптеку — винесли звідти всю готівку, медпрепарати, а саме приміщення "конфіскували" для потреб загарбників. Учасників карального органу також залучали до проведення псевдореферендуму на території регіону. Тоді вони охороняли "виборчкоми" та забезпечували перевезення фейкових "бюлетенів", — йдеться у повідомленні.

Підозра правопорушникам

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили всім фігурантам про підозру за ст. 255 Кримінального кодексу України (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

Правопорушники переховуються на тимчасово окупованій території на півдні України.

Правоохоронці вже затримали чотирьох інших "посадовців" цього російського органу.

"Щодо решти учасників злочинного угруповання — тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності. Кожного з них буде покарано!" — наголосили в СБУ.

Нагадаємо, Служба безпеки зібрала беззаперечні докази співпраці з ворогом очільниці Полтавського районного суду. Посадовиця була завербована ФСБ і "зливала" окупантам інформацію про українських захисників на півдні нашої держави.