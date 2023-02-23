Ремонтировали эшелоны оккупантов: в Лимане задержали экс-чиновников Укрзализныци

СБУ задержала двух экс-сотрудников Укрзализныци

Служба безопасности задержала еще двух приспешников российских оккупантов в результате стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Донецкой области. Злоумышленниками оказались двое бывших чиновников местного подразделения Укрзализныци, которые в начале полномасштабного вторжения поддержали российских захватчиков.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Что известно о задержанных

В СБУ заявили, что во время оккупации Лимана они добровольно пошли на сотрудничество с врагом, за что получили назначение в оккупационную администрацию.

По данным следствия, один из коллаборантов возглавил дорожные электромеханические мастерские в созданной агрессором "дирекции инфраструктуры железной дороги днр". Другой — стал его подчиненным и выполнял функции "главного инженера".

"Вместе они должны обеспечивать исправность железнодорожных объектов для опрокидывания личного состава, вооружения и боеприпасов оккупационных группировок на восточный фронт. Для этого координировали работу дорожных мастерских по восстановлению электроподстанций на железных сообщениях в захваченных районах Волновахи и Иловайска", — говорится в сообщении.

Задержание

После освобождения Лимана злоумышленники пытались "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ установили их местонахождение и задержали.

Следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее СБУ задержала в Харьковской области трех коллаборантов. Эти лица, которые работали до войны в региональном филиале Укрзализныци, помогали оккупантам захватить мощности УЗ в регионе.