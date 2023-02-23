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Ремонтували ешелони окупантів: у Лимані затримали експосадовців Укрзалізниці

23 лютого 2023 12:36
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
СБУ затримала двох ексспівробітників Укрзалізниці
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Служба безпеки затримала ще двох поплічників російських окупантів у результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Донецької області. Зловмисниками виявились двоє колишніх посадовців місцевого підрозділу Укрзалізниці, які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських загарбників.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ

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Що відомо про затриманих

В СБУ заявили, що під час окупації Лимана вони добровільно пішли на співпрацю з ворогом, за що отримали призначення до складу окупаційної адміністрації.

За даними слідства, один з колаборантів очолив дорожні електромеханічні майстерні у створеній агресором "дирекції інфраструктури залізниці днр". Інший — став його підлеглим і виконував функції "головного інженера".

"Разом вони мали забезпечувати справність залізничних об’єктів для перекидання особового складу, озброєння та боєприпасів окупаційних угруповань на східний фронт. Для цього координували роботу дорожніх майстерень з відновлення електропідстанцій на залізних сполученнях в захоплених районах Волновахи та Іловайська", — йдеться у повідомленні. 

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Затримання

Після звільнення Лимана зловмисники намагались "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ встановили їхнє місцезнаходження і затримали.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Нагадаємо, раніше СБУ затримала на Харківщині трьох колаборантів. Ці особи, які до війни працювали у регіональній філії Укрзалізниці, допомагали окупантам захопити потужності УЗ в регіоні.

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