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Рейдерам, захватившим завод детского питания в Полтавской области, объявили подозрения

19 мая 2023 10:41
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Рейдерам, захватившим завод детского питания в Полтавской области, объявили подозрения
Задержание рейдеров. Фото: Офис генпрокурора
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Полтавской области преступная группа еще в 2022 году рейдерски захватила завод детского питания. Правоохранители задержали полтора десятка членов банды, пятерым уже объявили подозрение.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

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Рейдерская афера

В Полтавской области правоохранители разоблачили факт рейдерского захвата завода детских продуктов питания.

Как установило следствие, рейдерское преступление организовали адвокат и владелец медиахолдинга. В рейдерскую группу входило полтора десятка человек — это были представители силовых структур, адвокаты и нотариусы, а также криминальный авторитет.

Еще в июле 2022 года рейдеры незаконно перерегистрировали предприятие на подконтрольных им лиц.

"Для этого вмешались в государственные реестры и изготовили поддельные документы. В результате таких действий владельцам предприятия был нанесен ущерб на сумму более 250 млн грн", подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Обыски, задержания и подозрения

По этому делу правоохранители провели более 30 обысков, в результате которых были изъяты доказательства этого преступления, в частности, документация и "черновые записи".

Все участники рейдерского захвата завода детского питания задержаны.

Пятерым из них уже объявили подозрение, обвинив в создании преступной организации и участие в ней, мошенничестве, противоправном завладении имуществом предприятия, подлоге и использовании поддельных документов, злоупотреблении полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги и служебном подлоге (ч. 1 ст. 255 ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206-2, ч.4 ст.28, ч.3 ст.358, УК Украины).

Напомним, что ранее в Затоке Одесской области были задержаны нотариус и его соучастник за незаконное завладение государственной базой отдыха. Рейдеры подделали документы и зарегистрировали их у подставного нотариуса.

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