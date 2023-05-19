Рейдерам, які захопили завод дитячого харчування на Полтавщині, оголосили підозри

Затримання рейдерів. Фото: Офіс генпрокурора

У Полтавській області злочинна група ще 2022 року рейдерськи захопила завод дитячого харчування. Правоохоронці затримали півтора десятки членів банди, п’ятьом уже оголосили підозру.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

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Рейдерська афера

У Полтавській області правоохоронці викрили факт рейдерського захоплення заводу дитячих продуктів харчування.

Як встановило слідство, рейдерський злочин організували адвокат і власник медіахолдингу. До рейдерської групи входило півтора десятки осіб — це були представники силових структур, адвокати і нотаріуси, а також кримінальний авторитет.

Ще у липні 2022 року рейдери незаконно перереєстрували підприємство на підконтрольних їм осіб.

"Для цього втрутилися в державні реєстри та виготовили підроблені документи. Внаслідок таких дій власникам підприємства було завдано збитків на суму понад 250 млн грн", — наголосили у Офісі генпрокурора.

Обшуки, затримання і підозри

У цій справі правоохоронці провели понад 30 обшуків, в результаті яких були вилучені докази цього злочину, зокрема, документацію і "чорнові записи".

Усіх учасників рейдерського захоплення заводу дитячого харчування затримали.

П’ятьом з них уже оголосили підозру, звинувативши у створенні злочинної організації та участь у ній, шахрайстві, протиправному заволодінні майном підприємства, підробленні та використанні підроблених документів, зловживанні повноваженнями особами, які надають публічні послуги і службовому підробленні (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, КК України).

Нагадаємо, що раніше в Затоці Одеської області затримали нотаріуса та його співучасника за незаконне заволодіння державною базою відпочинку. Рейдери підробили документи та зареєстрували їх у підставного нотаріуса.