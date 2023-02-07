Экс-главе СБУ времен Януковича Александру Якименко объявлено подозрение: в чем его обвиняют

Регионал-эксголова СБУ возглавил карательные органы у оккупантов в Херсонской области
Бывший глава СБУ Александр Якименко возглавил карательные органы рф на оккупированной части Херсонской области. Правоохранители заочно объявили ему подозрение.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
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Подозрение Якименко
Отмечается, что экс-председатель СБУ Александр Якименко в начале полномасштабного вторжения поддержал российских кафиров и предложил им свою помощь в войне против Украины. За это его назначили руководителем созданной рф"государственной службы безопасности в Херсонской области".
"На этой "должности" он выполняет задачи москвы по распространению кремлевского режима и подавлению движения сопротивления в регионе. Для этого он организует массовые репрессии против местных жителей. Людей незаконно преследуют, похищают и подвергают жестоким пыткам", — говорится в сообщении.
СБУ сообщает, что Якименко подотчетен сотрудникам ФСБ, а во время оккупации Херсона он дал указание на захват одного из офисов в центре города. В подвальном помещении этого здания россияне обустроили застенку, в которую свозили незаконно задержанных граждан. Уже внутри людей выбивали "признание" в содействии ВСУ. Якименко лично привлек в ряды оккупационного "органа власти" еще восемь предателей, принимавших непосредственное участие в пытках мирных жителей.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили бывшему генералу и восьми его сообщникам о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
- ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).
Подробности дела от Офиса генпрокурора
В Офисе генпрокурора сообщили, что в деле Якименко ведется расследование по еще восьми участникам созданной им преступной группировки.
"При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении руководителю незаконного вооруженного формирования и восьми ее участникам. Подозреваемые ранее работали в правоохранительных органах", — отмечается в сообщении.
По данным следствия, с апреля по май 2022 года, при поддержке военного командования рф, в г. Херсоне создано незаконное вооруженное формирование — "Государственная служба безопасности Херсонской области".
"Это формирование стало аналогом ФСБ для оккупированных территорий Херсонщины. Его цель — обеспечение отделения Херсонской области от Украины и присоединение к составу России. Способ — путем подавления любых проявлений непризнания политики оккупационных властей среди гражданского населения. Возглавил вооруженное формирование бывший глава Службы безопасности Украины времен президента-беглеца", — рассказали в прокуратуре.
Как отмечается в сообщении, представители так называемой службы разыскивали и задерживали граждан Украины, проукраинских активистов, противников оккупационных властей, других гражданских лиц. В одном из захваченных построек в Херсоне участники формирования обустраивали место незаконного заключения и пыток людей.
"Гражданских держали в бесчеловечных условиях, к ним применялось психологическое и физическое насилие. Ежедневно они подвергались побоям, пыткам электрическим током. Их ограничивали в питании и не давали воды. Участники НЗФ имитировали расстрел потерпевших. Задержание мирных жителей происходило под разными предлогами, а получить свободу", в некоторых случаях, они могли только заплатив "выкуп", — говорится в сообщении.
На основании собранных доказательств руководителю незаконного вооруженного формирования уведомлено о подозрении в умышленных действиях с целью незаконного изменения границ территории и государственной границы Украины, государственной измене, совершенной в условиях военного положения, руководстве незаконным вооруженным формированием и нападении на предприятия и граждан, жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 111, ч. 3, ч. 4 ст. 260, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины)
Другим участникам сообщено о подозрении в умышленных действиях с целью незаконного изменения границ территории и государственной границы Украины, государственной измене, совершенной в условиях военного положения, в участии в составе незаконного вооруженного формирования, жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны по предварительной сговорной группой лиц (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства нескольких бывших министров и чиновников времен Виктора Януковича. Это решение связано с тем, что у них российские паспорта. Среди потерявших гражданство экс-чиновников был и бывший глава СБУ Александр Якименко.