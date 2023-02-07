Экс-главе СБУ времен Януковича Александру Якименко объявлено подозрение: в чем его обвиняют

Эксчельник СБУ работает на кафиров

Бывший глава СБУ Александр Якименко возглавил карательные органы рф на оккупированной части Херсонской области. Правоохранители заочно объявили ему подозрение.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Подозрение Якименко

Отмечается, что экс-председатель СБУ Александр Якименко в начале полномасштабного вторжения поддержал российских кафиров и предложил им свою помощь в войне против Украины. За это его назначили руководителем созданной рф"государственной службы безопасности в Херсонской области".

"На этой "должности" он выполняет задачи москвы по распространению кремлевского режима и подавлению движения сопротивления в регионе. Для этого он организует массовые репрессии против местных жителей. Людей незаконно преследуют, похищают и подвергают жестоким пыткам", — говорится в сообщении.

СБУ сообщает, что Якименко подотчетен сотрудникам ФСБ, а во время оккупации Херсона он дал указание на захват одного из офисов в центре города. В подвальном помещении этого здания россияне обустроили застенку, в которую свозили незаконно задержанных граждан. Уже внутри людей выбивали "признание" в содействии ВСУ. Якименко лично привлек в ряды оккупационного "органа власти" еще восемь предателей, принимавших непосредственное участие в пытках мирных жителей.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили бывшему генералу и восьми его сообщникам о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Подробности дела от Офиса генпрокурора

В Офисе генпрокурора сообщили, что в деле Якименко ведется расследование по еще восьми участникам созданной им преступной группировки.

"При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении руководителю незаконного вооруженного формирования и восьми ее участникам. Подозреваемые ранее работали в правоохранительных органах", — отмечается в сообщении.

По данным следствия, с апреля по май 2022 года, при поддержке военного командования рф, в г. Херсоне создано незаконное вооруженное формирование — "Государственная служба безопасности Херсонской области".

"Это формирование стало аналогом ФСБ для оккупированных территорий Херсонщины. Его цель — обеспечение отделения Херсонской области от Украины и присоединение к составу России. Способ — путем подавления любых проявлений непризнания политики оккупационных властей среди гражданского населения. Возглавил вооруженное формирование бывший глава Службы безопасности Украины времен президента-беглеца", — рассказали в прокуратуре.

Как отмечается в сообщении, представители так называемой службы разыскивали и задерживали граждан Украины, проукраинских активистов, противников оккупационных властей, других гражданских лиц. В одном из захваченных построек в Херсоне участники формирования обустраивали место незаконного заключения и пыток людей.

"Гражданских держали в бесчеловечных условиях, к ним применялось психологическое и физическое насилие. Ежедневно они подвергались побоям, пыткам электрическим током. Их ограничивали в питании и не давали воды. Участники НЗФ имитировали расстрел потерпевших. Задержание мирных жителей происходило под разными предлогами, а получить свободу", в некоторых случаях, они могли только заплатив "выкуп", — говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств руководителю незаконного вооруженного формирования уведомлено о подозрении в умышленных действиях с целью незаконного изменения границ территории и государственной границы Украины, государственной измене, совершенной в условиях военного положения, руководстве незаконным вооруженным формированием и нападении на предприятия и граждан, жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 111, ч. 3, ч. 4 ст. 260, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины)

Другим участникам сообщено о подозрении в умышленных действиях с целью незаконного изменения границ территории и государственной границы Украины, государственной измене, совершенной в условиях военного положения, в участии в составе незаконного вооруженного формирования, жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны по предварительной сговорной группой лиц (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства нескольких бывших министров и чиновников времен Виктора Януковича. Это решение связано с тем, что у них российские паспорта. Среди потерявших гражданство экс-чиновников был и бывший глава СБУ Александр Якименко.