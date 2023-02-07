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Регіонал-ексголова СБУ очолив каральні органи в окупантів на Херсонщині

7 лютого 2023 19:36
оновлено: 19:36
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Ексголові СБУ часів Януковича Олександру Якименку оголошено підозру: у чому його звинувачують
Ексочільник СБУ працює на окупантів
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Колишній очільник СБУ Олександр Якименко очолив каральні органи рф на окупованій частині Херсонської області. Правоохоронці заочно оголосили йому про підозру.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

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Підозра Якименку

Зазначається, що ексголова СБУ Олександр Якименко на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. За це його призначили керівником створеної РФ "державної служби безпеки у Херсонській області".

"На цій "посаді" він виконує завдання Москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в регіоні. Для цього він організовує масові репресії проти місцевих жителів. Людей незаконно переслідують, викрадають і піддають жорстоким тортурам", — йдеться у повідомленні.

СБУ повідомляє, що Якименко підзвітний співробітникам ФСБ, а під час окупації Херсона він дав вказівку на захоплення одного з офісів у центрі міста. У підвальному приміщенні цієї будівлі росіяни облаштували катівню, до якої звозили незаконно затриманих громадян. Вже всередині з людей вибивали "зізнання" у сприянні ЗСУ. Якименко особисто залучив до лав окупаційного "органу влади" ще вісьмох зрадників, які брали безпосередню участь у катуваннях мирних жителів.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили колишньому генералу та вісьмом його спільникам про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Подробиці справи від Офісу генпрокурора

У Офісі генпрокурора повідомили, що у справі Якименка ведеться розслідування щодо ще восьми учасників утвореного ним злочинного угрупування. 

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру керівнику незаконного збройного формування та восьми її учасникам. Підозрювані раніше працювали в правоохоронних органах", — зазначається у повідомленні. 

За даними слідства, з квітня по травень 2022 року, за підтримки військового командування рф, у м. Херсоні створено незаконне збройне формування — "Государственная служба безопасности Херсонской области". 

"Це формування стало аналогом ФСБ для окупованих територій Херсонщини. Його мета забезпечення відокремлення Херсонської області від України та приєднання до складу рф. Спосіб - шляхом придушення будь-яких проявів невизнання політики окупаційної влади серед цивільного населення. Очолив збройне формування колишній голова Служби безпеки України часів президента-втікача", — розповіли у прокуратурі. 

Як зазначається у повідомленні, представники так званої служби відшукували та затримували громадян України, проукраїнських активістів, противників окупаційної влади, інших цивільних осіб. В одній із захоплених будівель у Херсоні учасники формування облаштовували місце незаконного ув’язнення та катування людей. 

"Цивільних тримали у нелюдських умовах, до них застосовувалось психологічне та фізичне насильство. Щоденно вони піддавались побоям, катуванню електричним струмом. Їх обмежували у харчуванні та не давали води. Учасники НЗФ імітували розстріл потерпілих. Затримання мирних мешканців відбувалось під різними приводами, а отримати свободу, в деяких випадках, вони могли лише заплативши "викуп", — йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів керівнику незаконного збройного формування повідомлено про підозру в умисних діях з метою незаконної зміни меж території та державного кордону України, державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, керівництві незаконним збройним формуванням і нападі на підприємства та громадян, жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів та звичаїв війни за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 111, ч. 3, ч. 4 ст. 260, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України)

Іншим учасникам повідомлено про підозру в умисних діях з метою незаконної зміни меж території та державного кордону України, державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, в участі у складі незаконного збройного формування, жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів та звичаїв війни за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства кількох колишніх міністрів та чиновників часів Віктора Януковича. Це рішення пов'язане з тим, що у них російські паспорти. Серед ексчиновників, які втратили громадянство, був і колишній голова СБУ Олександр Якименко. 

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