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Пророссийский актер оказался за решеткой за угрозы депутатам в Польше

6 апреля 2023 19:34
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач
Актер, поддерживающий путинский режим, оказался за решеткой в Польше
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач

Актер "Ящур" публично угрожал и оскорблял депутатов. Поэтому в Польше суд вынес приговор Войцеху Ольшанскому по ст. 128 Уголовного кодекса.

Об этом информирует Wirtualnemedia.

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Во время митинга в Быдгоще, организованного стримером в конце января 2022 года, участники выступили против антиковидного закона. Этот закон предусматривал, что работодатель сможет проверить, вакцинированы ли работники от коронавируса. На мероприятии Ольшанский угрожал депутатам, которые будут голосовать за законопроект.

"Если они поддерживают законопроект, то сами себя приговаривают к смертной казни, а мы создаем эти списки смертников. Я, Войцех Ольшанский, известный в Интернете как Александр Яблоновский, хочу их убить. А почему бы и нет?! Потому что я полон ненависти и хочу их смерти!" — заявил лидер митинга.

Кроме того, суд в Быдгоще наложил на "Ящура" штраф в размере 15 тыс. злотых за оскорбление депутата от левых фракций Марцелины Завиши.

"По нашему мнению, деятельность Войцеха Ольшанского является антипольской, мы имеем записи, на которых видно, как Ольшанский после агрессии рф против Украины встречается с послом россии в Польше и в его присутствии восхваляет российского преступника, ответственного за убийство польских офицеров в Катыни. Войцех Ольшанский публично поддерживает преступные режимы россии и беларуси и лидеров этих стран лукашенко и путина", — сообщает Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения.

Напомним, что 6 апреля СБУ задержала троих вражеских агитаторов. Они в социальных сетях разжигали призывы по захвату власти в Украине и поддерживали движение "Вагнера".

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