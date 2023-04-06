Проросійський актор опинився за ґратами за погрози депутатам в Польщі

Актор, який підтримує путінський режим опинився за ґратами в Польщі

Актор "Ящур" публічно погрожував та ображав депутатів. Через це в Польщі суд виніс вирок Войцеху Ольшанському за ст. 128 Кримінального кодексу.

Про це інформує Wirtualnemedia.

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Під час мітингу в Бидгощі, організованого стрімером наприкінці січня 2022 року, учасники виступили проти антиковідного закону. Цей закон передбачав, що роботодавець зможе перевірити чи вакциновані працівники від коронавірусу. На заході Ольшанський погрожував депутатам, які будуть голосувати за законопроєкт.

"Якщо вони підтримують законопроєкт, то самі себе засуджують до смертної кари, а ми створюємо ці списки смертників. Я, Войцех Ольшанський, відомий в Інтернеті як Олександр Яблоновський, хочу їх убити. А чому б і ні?! Тому що я сповнений ненависті і хочу їх смерті!", — заявив лідер мітингу.

Крім того, суд у Бидгощі наклав на "Ящура" штраф у розмірі 15 тис. злотих за образу депутатки від лівих фракцій Марцеліни Завіші.



"На нашу думку, діяльність Войцеха Ольшанського є антипольською, ми маємо записи, на яких видно, як Ольшанський після агресії рф проти України зустрічається з послом росії в Польщі і в його присутності вихваляє російського злочинця, відповідального за вбивство польських офіцерів у Катині. Войцех Ольшанський публічно підтримує злочинні режими рф та білорусі та лідерів цих країн – лукашенка та путіна", – повідомляє Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки.

Нагадаємо, що 6 квітня СБУ затримала трьох ворожих агітаторів. Вони в соціальних мережах розпалювали заклики щодо захоплення влади в Україні та підтримували рух "Вагнера".