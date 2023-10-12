Пропагандистке Диане Панченко доложено о подозрении в государственной измене

Диана Панченко Фото: YouTube Дианы Панченко

Служба Безопасности Украины собрала доказательства государственной измены эксведущей телеканалов Медведчука Дианы Панченко, ее поставили в известность о новом подозрении. Пропагандистка регулярно оправдывает вооруженную агрессию России против Украины.

Об этом информирует СБУ.

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Детали следствия

Как отмечает СБУ, после работы на подсанкционных телеканалах Виктора Медведчука она выехала во временно оккупированный Донецк, чтобы продолжить информационно-подрывную деятельность в пользу страны-агрессора.

"С октября 2022 года по настоящее время Панченко по указанию из Москвы содействует военно-политическому руководству России в подрывной деятельности против Украины. Фигурантка систематически оправдывает вооруженную агрессию России против Украины, поддерживает и пропагандирует оккупацию регионов нашего государства, а также манипулятивно освещает военно-политическую ситуацию в Украине и призывает наших сограждан не сопротивляться оккупантам", — говорится в заявлении.

На собственном Ютуб-канале Панченко систематически излагает подобный контент, а "разгоняет" его через сеть прокремлевских Телеграмм-каналов.

Выдвинутые обвинения

На основании новых фактов преступной деятельности следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время Панченко скрывается от правосудия, продолжаются комплексные меры по ее привлечению к ответственности.

Что предшествовало

В январе этого года СБУ сообщила фигурантке о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 КК Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

Как отмечалось ранее, в Ровенской области сотрудники СБУ разоблачили агента КГБ Беларуси. Это житель Варасского района, он шпионил за северной границей Украины и передавал врагу информацию. Теперь ему грозит 6,5 лет тюрьмы.