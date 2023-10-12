Пропагандистке Диане Панченко доложено о подозрении в государственной измене

Пропагандистка Диана Панченко получила новое подозрение от СБУ
Служба Безопасности Украины собрала доказательства государственной измены эксведущей телеканалов Медведчука Дианы Панченко, ее поставили в известность о новом подозрении. Пропагандистка регулярно оправдывает вооруженную агрессию России против Украины.
Об этом информирует СБУ.
Детали следствия
Как отмечает СБУ, после работы на подсанкционных телеканалах Виктора Медведчука она выехала во временно оккупированный Донецк, чтобы продолжить информационно-подрывную деятельность в пользу страны-агрессора.
"С октября 2022 года по настоящее время Панченко по указанию из Москвы содействует военно-политическому руководству России в подрывной деятельности против Украины. Фигурантка систематически оправдывает вооруженную агрессию России против Украины, поддерживает и пропагандирует оккупацию регионов нашего государства, а также манипулятивно освещает военно-политическую ситуацию в Украине и призывает наших сограждан не сопротивляться оккупантам", — говорится в заявлении.
На собственном Ютуб-канале Панченко систематически излагает подобный контент, а "разгоняет" его через сеть прокремлевских Телеграмм-каналов.
Выдвинутые обвинения
На основании новых фактов преступной деятельности следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
В настоящее время Панченко скрывается от правосудия, продолжаются комплексные меры по ее привлечению к ответственности.
Что предшествовало
В январе этого года СБУ сообщила фигурантке о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 КК Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).
Как отмечалось ранее, в Ровенской области сотрудники СБУ разоблачили агента КГБ Беларуси. Это житель Варасского района, он шпионил за северной границей Украины и передавал врагу информацию. Теперь ему грозит 6,5 лет тюрьмы.