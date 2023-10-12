Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow Пропагандистка Діана Панченко отримала нову підозру від СБУ arrow

Пропагандистка Діана Панченко отримала нову підозру від СБУ

12 жовтня 2023 13:18
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Пропагандистка Діана Панченко отримала нову підозру від СБУ
Діана Панченко Фото: YouTube Діани Панченко
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Служба Безпеки України зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука Діани Панченко, їй повідомлено про нову підозру. Пропагандистка регулярно виправдовує збройну агресію РФ проти України.

Про це інформує СБУ.

Читайте також:

Деталі слідства

Як зазначає СБУ, після роботи на підсанкційних телеканалах Віктора Медведчука вона виїхала до тимчасово окупованого Донецька, щоб продовжити інформаційно-підривну діяльність на користь країни-агресора.

"З жовтня 2022 року по теперішній час Панченко за вказівкою з Москви сприяє військово-політичному керівництву РФ у підривній діяльності проти України. Фігурантка систематично виправдовує збройну агресію РФ проти України, підтримує та пропагує окупацію регіонів нашої держави, а також маніпулятивно висвітлює військово-політичну ситуацію в Україні і закликає наших співгромадян не чинити спротив окупантам", — йдеться у заяві.

На власному Ютуб-каналі Панченко систематично викладає подібний контент, а "розганяє" вона його через мережу прокремлівських Телеграм-каналів.

Висунуті звинувачення 

На підставі нових фактів злочинної діяльності слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі Панченко переховується від правосуддя, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності.

Що передувало

У січні цього року СБУ повідомила фігурантці про підозру за ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

Як зазначалось раніше, на Рівненщині співробітники СБУ викрили агента КДБ Білорусі. Це житель Вараського району, він шпигував за північним кордоном України і передавав ворогу інформацію. Тепер йому загрожує 6,5 року в'язниці.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

None

Скільки коштує опікуватись ветеранами, або які заробітки у Юлії Лапутіної

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз