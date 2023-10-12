Пропагандистка Діана Панченко отримала нову підозру від СБУ

Діана Панченко Фото: YouTube Діани Панченко

Служба Безпеки України зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука Діани Панченко, їй повідомлено про нову підозру. Пропагандистка регулярно виправдовує збройну агресію РФ проти України.

Про це інформує СБУ.

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Деталі слідства

Як зазначає СБУ, після роботи на підсанкційних телеканалах Віктора Медведчука вона виїхала до тимчасово окупованого Донецька, щоб продовжити інформаційно-підривну діяльність на користь країни-агресора.

"З жовтня 2022 року по теперішній час Панченко за вказівкою з Москви сприяє військово-політичному керівництву РФ у підривній діяльності проти України. Фігурантка систематично виправдовує збройну агресію РФ проти України, підтримує та пропагує окупацію регіонів нашої держави, а також маніпулятивно висвітлює військово-політичну ситуацію в Україні і закликає наших співгромадян не чинити спротив окупантам", — йдеться у заяві.

На власному Ютуб-каналі Панченко систематично викладає подібний контент, а "розганяє" вона його через мережу прокремлівських Телеграм-каналів.

Висунуті звинувачення

На підставі нових фактів злочинної діяльності слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі Панченко переховується від правосуддя, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності.

Що передувало

У січні цього року СБУ повідомила фігурантці про підозру за ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

Як зазначалось раніше, на Рівненщині співробітники СБУ викрили агента КДБ Білорусі. Це житель Вараського району, він шпигував за північним кордоном України і передавав ворогу інформацію. Тепер йому загрожує 6,5 року в'язниці.