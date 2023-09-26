Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow На Львовщине 19-летний горе-водитель чуть не сбил женщину с коляской на переходе: видео arrow

На Львовщине 19-летний горе-водитель чуть не сбил женщину с коляской на переходе: видео

26 сентября 2023 17:24
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
На Львовщине 19-летний горе-водитель чуть не сбил женщину с коляской на переходе: видео
Кадры инцидента. Фото: скриншот с видео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Во Львовской области камера видеонаблюдения зафиксировала грубое нарушение ПДД. Молодой водитель на высокой скорости промчался возле женщины с детской коляской. Водителя привлекут к ответственности.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Читайте также:

Что известно об инциденте

На Львовщине молодой водитель проигнорировал женщину с детской коляской на пешеходном переходе и промчался на высокой скорости. На месте работали камеры видеонаблюдения, поэтому нарушителя распознали.

"С помощью камер видеонаблюдения "Безопасная громада" полицейские офицеры Пустомытовского территориального общества установили личность водителя-нарушителя — 19-летнего местного жителя, и привлекли его к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения Украины", — говорится в сообщении полиции.

К тому же правоохранители еще раз напоминают водителям транспортных средств о необходимости неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения.

Напомним, в Одесской области произошло смертельное ДТП: перевернулось авто.

Также стало известно, что с 1 октября украинцев ждет новый штраф.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Награда от президента: Зеленский в США наградил волонтеров, врачей и духовенство

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз