На Львовщине 19-летний горе-водитель чуть не сбил женщину с коляской на переходе: видео
Во Львовской области камера видеонаблюдения зафиксировала грубое нарушение ПДД. Молодой водитель на высокой скорости промчался возле женщины с детской коляской. Водителя привлекут к ответственности.
Об этом сообщает полиция Львовской области.
Что известно об инциденте
На Львовщине молодой водитель проигнорировал женщину с детской коляской на пешеходном переходе и промчался на высокой скорости. На месте работали камеры видеонаблюдения, поэтому нарушителя распознали.
"С помощью камер видеонаблюдения "Безопасная громада" полицейские офицеры Пустомытовского территориального общества установили личность водителя-нарушителя — 19-летнего местного жителя, и привлекли его к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения Украины", — говорится в сообщении полиции.
К тому же правоохранители еще раз напоминают водителям транспортных средств о необходимости неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения.
Напомним, в Одесской области произошло смертельное ДТП: перевернулось авто.
Также стало известно, что с 1 октября украинцев ждет новый штраф.