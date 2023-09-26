На Львовщине 19-летний горе-водитель чуть не сбил женщину с коляской на переходе: видео

Кадры инцидента. Фото: скриншот с видео

Во Львовской области камера видеонаблюдения зафиксировала грубое нарушение ПДД. Молодой водитель на высокой скорости промчался возле женщины с детской коляской. Водителя привлекут к ответственности.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

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Что известно об инциденте

На Львовщине молодой водитель проигнорировал женщину с детской коляской на пешеходном переходе и промчался на высокой скорости. На месте работали камеры видеонаблюдения, поэтому нарушителя распознали.

"С помощью камер видеонаблюдения "Безопасная громада" полицейские офицеры Пустомытовского территориального общества установили личность водителя-нарушителя — 19-летнего местного жителя, и привлекли его к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения Украины", — говорится в сообщении полиции.

К тому же правоохранители еще раз напоминают водителям транспортных средств о необходимости неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения.

Напомним, в Одесской области произошло смертельное ДТП: перевернулось авто.

Также стало известно, что с 1 октября украинцев ждет новый штраф.