На Львівщині 19-річний горе-водій мало не збив жінку з візочком на переході: відео

Кадри інциденту. Фото: скриншот з відео

У Львівській області камера відеоспостереження зафіксувала грубе порушення правил дорожнього руху. Молодий водій на високій швидкості промчав поблизу жінки з дитячим візком. Керманича притягнуть до відповідальності.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

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На Львівщині молодий водій проігнорув жінку з дитячим візочком на пішохідному переході і промчав на високій швидкості. На місці працювали камери відеоспостереження, тож порушника розпізнали.

"За допомогою камер відеоспостереження "Безпечна громада" поліцейські офіцери Пустомитівської територіальної громади встановили особу водія-порушника — 19-річного місцевого мешканця, та притягнули його до адміністративної відповідальності за порушення Правил дорожнього руху України", — йдеться у повідомленні поліції.

До того ж правоохоронці вкотре нагадують водіям транспортних засобів про необхідність неухильно дотримуватись вимог Правил дорожнього руху.

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