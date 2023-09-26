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На Львівщині 19-річний горе-водій мало не збив жінку з візочком на переході: відео

26 вересня 2023 17:24
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Валерія Пержун
редактор
На Львівщині 19-річний горе-водій мало не збив жінку з візочком на переході: відео
Кадри інциденту. Фото: скриншот з відео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У Львівській області камера відеоспостереження зафіксувала грубе порушення правил дорожнього руху. Молодий водій на високій швидкості промчав поблизу жінки з дитячим візком. Керманича притягнуть до відповідальності.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

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Що відомо про інцидент

На Львівщині молодий водій проігнорув жінку з дитячим візочком на пішохідному переході і промчав на високій швидкості. На місці працювали камери відеоспостереження, тож порушника розпізнали. 

"За допомогою камер відеоспостереження "Безпечна громада" поліцейські офіцери Пустомитівської територіальної громади встановили особу водія-порушника — 19-річного місцевого мешканця, та притягнули його до адміністративної відповідальності за порушення Правил дорожнього руху України", — йдеться у повідомленні поліції.

До того ж правоохоронці вкотре нагадують водіям транспортних засобів про необхідність неухильно дотримуватись вимог Правил дорожнього руху.

Нагадаємо, на Одещині сталася смертельна ДТП: перевернулось авто.

Також стало відомо, що з 1 жовтня на українців чекає новий штраф.

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