Прокуратура взяла под стражу коллаборантку, ставшую "должностной" во время оккупации Двуречной

Женщина добровольно согласилась на сотрудничество с оккупантами

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры под стражу взята очередная коллаборантка. Женщина была "должностной" во время оккупации Двуречной.

Об этом информирует пресс-служба Харьковской прокуратуры.

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По данным следствия, женщина до полномасштабного вторжения занимала должность главного специалиста отдела жилищного хозяйства, градостроительства, архитектуры и собственности Двуреченского поселкового совета.

Однако во время оккупации поселка, предательница решила перейти на сторону врага и стала "чиновницей".

"Она заняла должность" и. о. заместителя начальника Двуречанского отдела территориального управления Купянской ВГА — начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства", — говорится в сообщении прокуратуры.

Впрочем, правоохранители разоблачили коллаборантку. Теперь ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, Приморский суд Одессы отправил за решетку любительницу "русского мира". Известно, что коллаборантка устраивала пророссийские референдумы на временно оккупированной территории Херсонской области.