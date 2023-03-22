Прокуратура взяла под стражу коллаборантку, ставшую "должностной" во время оккупации Двуречной
При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры под стражу взята очередная коллаборантка. Женщина была "должностной" во время оккупации Двуречной.
Об этом информирует пресс-служба Харьковской прокуратуры.
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По данным следствия, женщина до полномасштабного вторжения занимала должность главного специалиста отдела жилищного хозяйства, градостроительства, архитектуры и собственности Двуреченского поселкового совета.
Однако во время оккупации поселка, предательница решила перейти на сторону врага и стала "чиновницей".
"Она заняла должность" и. о. заместителя начальника Двуречанского отдела территориального управления Купянской ВГА — начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства", — говорится в сообщении прокуратуры.
Впрочем, правоохранители разоблачили коллаборантку. Теперь ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, Приморский суд Одессы отправил за решетку любительницу "русского мира". Известно, что коллаборантка устраивала пророссийские референдумы на временно оккупированной территории Херсонской области.