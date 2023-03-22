Прокуратура взяла під варту колаборантку, яка стала "посадовицею" під час окупації Дворічної
За процесуального керівництва Куп'янської окружної прокуратури під варто взято чергову колаборантку. Жінка була "посадовицею" під час окупації Дворічної.
Про це інформує пресслужба Харківської прокуратури.
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Деталі
За даними слідства, жінка до повномасштабного вторгнення обіймала посаду головного спеціаліста відділу житлового господарства, містобудування, архітектури та власності Дворічанської селищної ради.
Однак під час окупації селища, зрадниця вирішила перейти на бік ворога та стала "посадовицею".
"Вона обійняла посаду "и. о. заместителя начальника Двуречанского отдела территориального управления Купянской ВГА — начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства", — йдеться у повідомленні прокуратури.
Втім, правоохоронці викрили колаборантку. Тепер їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, Приморський суд Одеси відправив за ґрати любительку "руського міра". Відомо, що колаборантка влаштовувала проросійські референдуми на тимчасово окупованій території Херсонської області.