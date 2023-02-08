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Прокуратура разоблачила "черного археолога": подробности расследования

8 февраля 2023 14:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Прокуратура разоблачила черного археолога - детали
Черный археолог продавал уникальные сокровища
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Прокуроры Офиса Генпрокурора разоблачили "черного археолога". Он осуществлял торговлю культурными ценностями.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Материалы следствия

"По данным следствия, он откопал древности в виде серебряного пояса на территории Хмельницкой области. Согласно выводам специалистов Национального музея Украины, речь идет о находке, датированной серединой III века. Она связана с военной культурой древних германцев в период, когда они мигрировали через территорию современной Украины из Северной Европы в Черное море", — говорится в сообщении. 

Потом "черный археолог" выставлял находну на аукционе. Он реализовал артефакты одному из зарегистрированных на ресурсе покупателей. Таким образом, найденное сокровище, имеющее особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, было незаконно присвоено.

Обыски

Во время проведения обысков по местам жительства разоблаченных лиц на территории Хмельницкой и Кировоградской областей правоохранители изъяли уникальное сокровище III века пояса готов, 787 монет, наконечники от стрел, фрагменты старинных украшений на 450 предметов, которые могут иметь историческую и культурную ценность.

Черный археолог

Напомним, что Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), передали арестованную железную руду одного из российских олигархов. Предварительная стоимость — почти 1,8 млрд грн.

Как пояснили в Офисе Генпрокурора, речь идет о ранее арестованных в нескольких морских портах 166 тысячах тонн железной руды. Сырье принадлежит иностранной компании.

По версии следствия, в течение 2021-2022 годов компания-нерезидент с регистрацией в одной из стран Европейского Союза, вместе с компаниями из россии, аффилированными с российским олигархом, задекларировала перемещение украинской территорией в страны Азии в таможенном режиме "транзит" железной руды на 1,3 млрд гривен.

 

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