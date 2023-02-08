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Прокуратура викрила "чорного археолога": подробиці розслідування

8 лютого 2023 14:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Прокуратура викрила чорного археолога - деталі
Чорний археолог продавав унікальні скарби
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Прокурори Офісу Генпрокурора викрили "чорного археолога". Він здійснював торгівлю культурними цінностями.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Матеріали слідства

"За даними слідства, він відкопав давнину у вигляді срібного поясу на території Хмельницької області. Згідно з висновками фахівців Національного музею України, йдеться про знахідку, датовану серединою III століття. Вона пов'язана з військовою культурою давніх німців у період, коли вони мігрували через територію сучасної України з Північної Європи до Чорного моря", — йдеться у повідомленні.

Згодом "чорний археолог" виставляв знахідну на аукціоні. Він реалізував артефакти одному із зареєстрованих на ресурсі покупців. Таким чином, знайдений скарб, що має особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність, було незаконно надано.

Обшуки

Під час проведення обшуків за місцями проживання викритих осіб на території Хмельницької та Кіровоградської областей правоохоронці вилучили унікальний скарб ІІІ століття поясу готовий, 787 монет, наконечники від стріл, фрагменти старовинних прикрас на 450 предметів, які можуть мати історичну та культурну цінність.

Черный археолог

Нагадаємо, що Національному агентству з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), передали заарештовану залізняк одного з російських олігархів . Попередня вартість — майже 1,8 млрд грн.

Як пояснили в Офісі Генпрокурора, йдеться про раніше арештовані у кількох морських портах 166 тисяч тонн залізної руди. Сировина належить іноземній компанії.

За версією слідства, протягом 2021-2022 років компанія-нерезидент із реєстрацією в одній з країн Європейського Союзу, разом з компаніями з рф, афілійованими з російським олігархом, задекларувала переміщення українською територією в країни Азії в митному режимі "транзит" залізну руду на близько 1,3 млрд гривень.

 

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