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Прокуратура отправила в суд дело организатора нарколаборатории в Киеве: детали

31 марта 2023 09:50
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Суд займется организатором нарколаборатории
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Дело организатора нарколаборатории в столице передали в Киев. Во время обысков у бандитов было обнаружено наркотической и психотропной продукции на 10 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Дело в суде

Оболонская окружная прокуратура Киева направила в суд дело 44-летнего уроженца Киевской области.

Его обвиняют в организации массового производства наркотических и психотропных веществ в целях дальнейшего сбыта, а также незаконного хранения огнестрельного оружия и боевых припасов (ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч.1 ст. 263 УК Украины).

Детали незаконного бизнеса

Подозреваемый вместе с другими участниками банды, как выяснило следствие, организовал в лабораторных условиях процесс незаконного изготовления наркотических и психотропных веществ.

Во время обысков и других следственных действий была обнаружена сама лаборатория, а также склад готовой продукции на ориентировочную сумму более 10 млн грн.

Правоохранители изъяли у злоумышленников 16 кг метадона, 1 кг психотропного вещества амфетамина, более 100 л прекурсоров и 75 единиц лабораторного оборудования.

Обыски у наркобизнесменов

Фото: Киевская городская прокуратура

Кроме того, у организаторов наркобизнеса нашли оружие, в частности:

  • 37 гранат разной маркировки;
  • 8 запалов УЗРГМ;
  • 5 единиц огнестрельного оружия;
  • более 4 тысяч патронов разного калибра.

Напомним, в середине марта в Киевской области была обнаружена настоящая промышленная нарколаборатория в арендованном доме. За месяц она производила до 200 килограммов наркотика метадон.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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