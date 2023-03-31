Прокуратура отправила в суд дело организатора нарколаборатории в Киеве: детали

Суд займется организатором нарколаборатории

Дело организатора нарколаборатории в столице передали в Киев. Во время обысков у бандитов было обнаружено наркотической и психотропной продукции на 10 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Дело в суде

Оболонская окружная прокуратура Киева направила в суд дело 44-летнего уроженца Киевской области.

Его обвиняют в организации массового производства наркотических и психотропных веществ в целях дальнейшего сбыта, а также незаконного хранения огнестрельного оружия и боевых припасов (ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч.1 ст. 263 УК Украины).

Детали незаконного бизнеса

Подозреваемый вместе с другими участниками банды, как выяснило следствие, организовал в лабораторных условиях процесс незаконного изготовления наркотических и психотропных веществ.

Во время обысков и других следственных действий была обнаружена сама лаборатория, а также склад готовой продукции на ориентировочную сумму более 10 млн грн.

Правоохранители изъяли у злоумышленников 16 кг метадона, 1 кг психотропного вещества амфетамина, более 100 л прекурсоров и 75 единиц лабораторного оборудования.

Фото: Киевская городская прокуратура

Кроме того, у организаторов наркобизнеса нашли оружие, в частности:

37 гранат разной маркировки;

8 запалов УЗРГМ;

5 единиц огнестрельного оружия;

более 4 тысяч патронов разного калибра.

Напомним, в середине марта в Киевской области была обнаружена настоящая промышленная нарколаборатория в арендованном доме. За месяц она производила до 200 килограммов наркотика метадон.