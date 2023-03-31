Прокуратура відправила до суду справу організатора нарколабораторії у Києві: деталі
Справу організатора нарколабораторії у столиці передали до Києва. Під час обшуків у бандитів виявили наркотичної та психотропної продукції на 10 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
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Справа в суді
Оболонська окружна прокуратура Києва відправила до суду справу 44-річного уродженця Київської області.
Його звинувачують у організації масового виробництва наркотичних та психотропних речовин з метою подальшого збуту, а також незаконного зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів (ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч.1 ст. 263 КК України).
Деталі незаконного бізнесу
Підозрюваний разом із іншими учасниками банди, як з’ясувало досудове слідство, організував у лабораторних умовах процес незаконного виготовлення наркотичних та психотропних речовин.
Під час обшуків та інших слідчих дій виявили саму лабораторію, а також склад готової продукції на орієнтовну суму понад 10 млн грн.
Правоохоронці вилучили у зловмисників 16 кг метадону, 1 кг психотропної речовини амфетамін, понад 100 л прекурсорів і 75 одиниць лабораторного обладнання.
Фото: Київська міська прокуратура
Крім того, у організаторів наркобізнесу знайшли зброю, зокрема:
- 37 гранат різного маркування;
- 8 запалів УЗРГМ;
- 5 одиниць вогнепальної зброї;
- понад 4 тисячі набоїв різного калібру.
Нагадаємо, у середині березня у Київській області виявили справжню промислову нарколабораторію у орендованому будинку. За місяць вона виготовляла до 200 кілограмів наркотику метадон.