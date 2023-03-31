Прокуратура відправила до суду справу організатора нарколабораторії у Києві: деталі

Суд займеться організатором нарколабораторії

Справу організатора нарколабораторії у столиці передали до Києва. Під час обшуків у бандитів виявили наркотичної та психотропної продукції на 10 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Справа в суді

Оболонська окружна прокуратура Києва відправила до суду справу 44-річного уродженця Київської області.

Його звинувачують у організації масового виробництва наркотичних та психотропних речовин з метою подальшого збуту, а також незаконного зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів (ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч.1 ст. 263 КК України).

Деталі незаконного бізнесу

Підозрюваний разом із іншими учасниками банди, як з’ясувало досудове слідство, організував у лабораторних умовах процес незаконного виготовлення наркотичних та психотропних речовин.

Під час обшуків та інших слідчих дій виявили саму лабораторію, а також склад готової продукції на орієнтовну суму понад 10 млн грн.

Правоохоронці вилучили у зловмисників 16 кг метадону, 1 кг психотропної речовини амфетамін, понад 100 л прекурсорів і 75 одиниць лабораторного обладнання.

Фото: Київська міська прокуратура

Крім того, у організаторів наркобізнесу знайшли зброю, зокрема:

37 гранат різного маркування;

8 запалів УЗРГМ;

5 одиниць вогнепальної зброї;

понад 4 тисячі набоїв різного калібру.

Нагадаємо, у середині березня у Київській області виявили справжню промислову нарколабораторію у орендованому будинку. За місяць вона виготовляла до 200 кілограмів наркотику метадон.