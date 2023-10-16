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Притворялись военными и угрожали отправить "на ноль": СБУ задержала банду рэкетиров

16 октября 2023 13:40
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Притворялись военными и угрожали отправить "на ноль": СБУ задержала банду рэкетиров
Сотрудники СБУ задержали рэкетиров. Фото: СБУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Служба безопасности совместно с Национальной полицией нейтрализовала преступную группировку, которая пыталась держать в страхе жителей западных областей Украины. Банда действовала под контролем "смотрящего" за Ивано-Франковской областью, известного криминального авторитета.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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Участники группировки терроризировали жителей региона, требовали деньги и отбирали частное имущество. Для этого создавали искусственные конфликтные ситуации или коммерческие споры, а затем выставляли "счет" за мирное разрешение проблемы.

В случае отказа платить участники банды угрожали пострадавшим и их семьям насилием и физической расправой, а также конфискацией автомобилей и недвижимости. За один рэкетирский "наезд" фигуранты могли отобрать у человека от 10 до 500 тыс. в гривневом эквиваленте.

Таким образом, злоумышленники пытались обложить "данью" местных предпринимателей и постепенно расширяли свое влияние на близлежащие регионы Украины.

Злоумышленники задержаны
Сотрудники СБУ задержали преступника. Фото: СБУ
Злоумышленники задержаны
Сотрудники СБУ задержали преступника. Фото: СБУ

Угрожали забрать "на ноль"

С началом полномасштабной войны бандиты начали выдавать себя за военных и правоохранителей, участвующих в боевых действиях. Они обещали жертвам, которые отнимут к себе "на ноль", где будут отбирать зарплату в счет уплаты долга.

При этом, как установила СБУ, участники банды оформили справки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

Такая деятельность банды приводила к обострению криминогенной обстановки и негативно влияла на общественно-политические настроения среди жителей Прикарпатья.

Злоумышленники задержаны
Оружие, изъятое у злоумышленников. Фото: СБУ
Оружие злоумышленников
Оружие, изъятое у злоумышленников. Фото: СБУ

СБУ помешала преступной деятельности

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства 150 тыс. гривен у местного предпринимателя. Фигуранты неоднократно угрожали мужчине, что забьют молотками, будут бить трубами по голове, сломают ноги и сделают инвалидом, если он не заплатит им деньги.

Правоохранители задержали двух активных участников группировки при передаче им всей суммы от потерпевшего.

В настоящее время обоим задержанным доложено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса. Злоумышленники находятся под стражей, им грозит до 12 лет тюрьмы.

Злоумышленники задержаны
Деньги, изъятые у злоумышленников. Фото: СБУ
Злоумышленники задержаны
Оружие, изъятое у злоумышленников. Фото: СБУ

Ранее мы рассказывали, что в Одесской области Служба безопасности Украины разоблачила масштабный канал сбыта тяжелых наркотиков в Евросоюз. Известно, что операция по ликвидации преступной группировки продолжалась больше года.

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