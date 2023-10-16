Прикидалися військовими і погрожували відправити "на нуль": СБУ затримала банду рекетирів

Співробітники СБУ затримали рекетирів. Фото: СБУ

Служба безпеки спільно з Національною поліцією нейтралізувала злочинне угруповання, яке намагалось тримати в страху жителів західних областей України. Банда діяла під контролем "смотрящого" за Івано-Франківською областю, відомого кримінального авторитета.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

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Учасники угруповання тероризували мешканців регіону, вимагали з них гроші та відбирали приватне майно. Для цього створювали штучні конфліктні ситуації або комерційні спори, а потім виставляли "рахунок" за мирне вирішення проблеми.

У разі відмови платити учасники банди погрожували потерпілим та їхнім сім’ям насильством і фізичною розправою, а також "конфіскацією" автомобілів та нерухомості. За один рекетирський "наїзд" фігуранти могли відібрати в людини від 10 до 500 тис. у гривневому еквіваленті.

Таким чином зловмисники намагались обкласти "даниною" місцевих підприємців і поступово розширювали свій вплив на прилеглі регіони України.

Працівники СБУ затримали злочинця. Фото: СБУ

Працівники СБУ затримали злочинця. Фото: СБУ

Погрожували забрати "на нуль"

З початком повномасштабної війни бандити почали видавати себе за військових та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях. Вони обіцяли жертвам, що заберуть до себе "на нуль", де відбиратимуть зарплату в рахунок сплати боргу.

При цьому, як встановила СБУ, учасники банди оформили собі довідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

Така діяльність банди призводила до загострення криміногенної обстановки та негативно впливала на суспільно-політичні настрої серед мешканців Прикарпаття.

Зброя вилучена у зловмисників. Фото: СБУ

Зброя вилучена у зловмисників. Фото: СБУ

СБУ завадила злочинній діяльності

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання 150 тис. гривень у місцевого підприємця. Фігуранти неодноразово погрожували чоловіку, що забʼють молотками, битимуть трубами по голові, зламають ноги та зроблять інвалідом, якщо він не сплатить їм гроші.

Правоохоронці затримали двох активних учасників угруповання під час передачі їм всієї суми від потерпілого.

Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років тюрми.

Гроші, вилучені у зловмисників. Фото: СБУ

Зброя вилучена у зловмисників. Фото: СБУ

Раніше ми розповідали, що в Одеській області Служба безпеки України викрила масштабний канал збуту важких наркотиків до країн Євросоюзу. Відомо, що операція з ліквідації злочинного угрупування тривала понад рік.