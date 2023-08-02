Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow Правоохранители задержали мошенников, которые присвоили 20 млн грн на "продаже" авто для ВСУ arrow

Правоохранители задержали мошенников, которые присвоили 20 млн грн на "продаже" авто для ВСУ

2 августа 2023 21:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Правоохранители задержали мошенников, которые присвоили 20 млн грн на "продаже" авто для ВСУ
Правоохранители возле дома мошенников. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Правоохранители разоблачили организованную мошенническую группу, которая присвоила более 20 млн грн на "продаже" автомобилей и квадрокоптеров для украинских военных. Злоумышленникам объявили подозрение.

Об этом сообщает Офис генпрокурора и Нацполиция.

Читайте также:

Задержание мошенников

Участники преступной группы присваивали деньги под видом продажи автомобилей и квадрокоптеров украинским военным.

Правоохранители сообщили подозрение в мошенничестве (ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 УК Украины) организатору и трем его подельникам.

null
Правоохранители и задержанный фигурант. Фото: Офис генпрокурора

"По данным следствия, подозреваемые действовали на территории пяти областей Украины. Они предлагали продать крайне необходимые для ВСУ в условиях ведения войны товары и мошенническим путем завладели денежными средствами граждан в особо крупных размерах", — говорится в сообщении.

Мошенники размещали на известных торговых интернет-площадках объявления о продаже автомобилей с доставкой из-за границы и квадрокоптеров для военных. Они предлагали наиболее привлекательную цену.

После этого преступная группа получала предоплату, в частности от военных и волонтеров. Далее свои обязательства фигуранты не выполняли.

Правоохранители провели 22 обыска на территории Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Днепропетровской и Черкасской областей по месту регистрации и проживания злоумышленников. Они изъяли банковские карты, компьютерную технику, телефоны, сим-карты и прочее.

null
Обыск у фигурантов. Фото: Офис генпрокурора

Фигуранты нанесли ущерб пострадавшим более чем на 20 млн грн.

null
Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, в Харьковской области полиция устанавливает пострадавших от действий мошенника, который собирал средства якобы на нужды ВСУ. В настоящее время установлено 16 человек, перечисливших средства.

Также мы писали, что во Львове правоохранители задержали жителя Одессы вместе с его товарищем, который сейчас отбывает наказание в одной из исправительных колоний Львовской области. Мужчины организовали мошенническую схему присвоения средств под видом сбора благотворительной помощи.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

В частной школе Ирпеня избили третьеклассника, когда рядом стояла учитель: интервью с мамой ребенка

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз