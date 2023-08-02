Правоохранители задержали мошенников, которые присвоили 20 млн грн на "продаже" авто для ВСУ

Правоохранители возле дома мошенников. Фото: скриншот с видео

Правоохранители разоблачили организованную мошенническую группу, которая присвоила более 20 млн грн на "продаже" автомобилей и квадрокоптеров для украинских военных. Злоумышленникам объявили подозрение.

Об этом сообщает Офис генпрокурора и Нацполиция.

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Участники преступной группы присваивали деньги под видом продажи автомобилей и квадрокоптеров украинским военным.

Правоохранители сообщили подозрение в мошенничестве (ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 УК Украины) организатору и трем его подельникам.

Правоохранители и задержанный фигурант. Фото: Офис генпрокурора

"По данным следствия, подозреваемые действовали на территории пяти областей Украины. Они предлагали продать крайне необходимые для ВСУ в условиях ведения войны товары и мошенническим путем завладели денежными средствами граждан в особо крупных размерах", — говорится в сообщении.

Мошенники размещали на известных торговых интернет-площадках объявления о продаже автомобилей с доставкой из-за границы и квадрокоптеров для военных. Они предлагали наиболее привлекательную цену.

После этого преступная группа получала предоплату, в частности от военных и волонтеров. Далее свои обязательства фигуранты не выполняли.

Правоохранители провели 22 обыска на территории Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Днепропетровской и Черкасской областей по месту регистрации и проживания злоумышленников. Они изъяли банковские карты, компьютерную технику, телефоны, сим-карты и прочее.

Обыск у фигурантов. Фото: Офис генпрокурора

Фигуранты нанесли ущерб пострадавшим более чем на 20 млн грн.

Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, в Харьковской области полиция устанавливает пострадавших от действий мошенника, который собирал средства якобы на нужды ВСУ. В настоящее время установлено 16 человек, перечисливших средства.

Также мы писали, что во Львове правоохранители задержали жителя Одессы вместе с его товарищем, который сейчас отбывает наказание в одной из исправительных колоний Львовской области. Мужчины организовали мошенническую схему присвоения средств под видом сбора благотворительной помощи.