Правоохоронці затримали шахраїв, які привласнили 20 млн грн на "продажі" авто для ЗСУ

Правоохоронці поряд з будинком шахраїв. Фото: скриншот з відео

Правоохоронці викрили організовану шахрайську групу, яка привласнила понад 20 млн грн на "продажі" автомобілей та квадрокоптерів для українських військових. Зловмисникам оголосили підозру.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора та Нацполіція.

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Учасники злочинної групи привласнювали гроші під виглядом продажу автомобілів та квадрокоптерів українським військовим.

Правоохоронці повідомили підозру у шахрайстві (ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України) організатору та трьом його спільникам.

Правоохоронці та затриманий фігурант. Фото: Офіс генпрокурора

"За даними слідства, підозрювані діяли на території п’яти областей України. Вони пропонували продати вкрай необхідні для ЗСУ в умовах ведення війни товари та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах", — йдеться у повідомленні.

Шахраї розміщували на відомих торговельних інтернет-майданчиках оголошення про продаж автомобілей із доставкою з-за кордону та квадрокоптерів для потреб військових. Вони пропонували найбільш привабливу ціну.

Після цього злочинна група отримувала передплату, зокрема від військових та волонтерів. Далі свої зобов'язання фігуранти не виконували.

Правоохоронці провели 22 обшуки на території Одеської, Харківської, Хмельницької, Дніпропетровської та Черкаської областей за місцями реєстрації та проживання зловмисників. Вони вилучили банківські картки, комп'ютерну техніку, телефони, сім-карти та інше.

Обшук у фігурантів. Фото: Офіс генпрокурора

Фігуранти завдали шкоди потерпілим на понад 20 млн грн.

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Харківщині поліція встановлює постраждалих від дій шахрая, який збирав кошти нібито на потреби ЗСУ. Наразі встановлено 16 осіб, які перерахували кошти.

Також ми писали, що у Львові правоохоронці затримали мешканця Одеси разом із його товаришем, який зараз відбуває покарання в одній із виправних колоній Львівщини. Чоловіки організували шахрайську схему привласнення коштів під виглядом збору благодійної допомоги.