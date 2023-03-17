Правоохранители разоблачили "бизнесменов", которые ввозили фальсифицированные лекарства от рака
Киберспециалисты СБУ и сотрудники Нацполиции заблокировали схему ввоза и продажи в Украине оптовых партий поддельных лекарственных средств. В частности, речь идет о препаратах онкологической группы.
Об этом говорится в сообщениях СБУ и Офиса генпрокурора.
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Что известно о задержанных
Как рассказали в СБУ, в результате следственно-оперативных действий в Киеве разоблачены организатор и три участника преступной группировки, организовавшей сделку. Среди изъятого у злоумышленников – 40 коробов фальсификата на сумму более 50 млн. грн.
По данным следствия, фигуранты подспудно переправляли в наше государство поддельные медпрепараты онкологической группы под видом гуманитарной помощи.
"Незаконно ввозимую продукцию хранили в антисанитарных условиях на территории арендованных складов в столице. Затем фальсификат сбывали больным через два специально созданных интернет-магазина, которые администрировали участники группировки", — говорится в сообщении.
Оплату дельцы получали на банковские карты родственников и подставных лиц, а отправку товара заказчикам, как рассказывают в СБУ, осуществляли через популярные почтовые сервисы.
В офисе генпрокурора отмечают, что поддельные лекарственные средства продавались через сайты https://medbrowse.net и https://www.piluli.info.
Результаты обысков
В ходе обысков на складе и по адресам фактического проживания злоумышленников обнаружено:
- мобильные телефоны и компьютеры с поличным;
- черновую бухгалтерию;
- 3 автомобиля, которыми доставляли "лекарство";
- более 20 банковских карт, через которые производили расчет с клиентами.
Инициированные СБУ экспертизы подтвердили, что изъятые препараты имеют признаки фальсификата и не отвечают заявленным в инструкции "производителю" характеристикам.
Подозрение и мера пресечения
Все участники преступной группы сообщены о подозрении по ч. 3 ст. 28 и ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины (фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств, совершенная организованной группой).
Им избрана мера пресечения — содержание под стражей.
В СБУ добавили, что в настоящее время также проверяется причастность более десяти врачей-онкологов, в том числе зарубежных, к поставке организаторам схемы псевдоликов и распространению фальсификата среди пациентов.
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Напомним, ранее украинские правоохранители обнаружили преступную группировку, занимавшуюся фальсификацией и сбытом поддельных лекарственных средств от тяжелых болезней. Дельцы продавали фальсифицированные препараты от рака, гепатита В и других.