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Правоохоронці викрили "бізнесменів", які ввозили фальсифіковані ліки від раку

17 березня 2023 13:11
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
СБУ затримала чотирьох людей за підозрою у продажу фальсифікованих ліків
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Кіберфахівці СБУ та співробітники Нацполіції заблокували схему ввезення і продажу в Україні оптових партій підроблених лікарських засобів. Зокрема йдеться про препарати онкологічної групи. 

Про це йдеться у повідомленнях СБУ та Офісу генпрокурора

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Що відомо про затриманих

Як розповіли в СБУ, в результаті слідчо-оперативних дій у Києві викрито організатора і трьох учасників злочинного угруповання, яке організувало оборудку. Серед вилученого у зловмисників – 40 коробів фальсифікату на суму понад 50 млн грн.

СБУ ліквідувала канал ввезення фальсифікованих ліків для онкохворих

За даними слідства, фігуранти приховано переправляли до нашої держави підроблені медпрепарати онкологічної групи під виглядом гуманітарної допомоги. 

СБУ ліквідувала канал ввезення фальсифікованих ліків для онкохворих

"Незаконно ввезену продукцію зберігали в антисанітарних умовах на території орендованих складів у столиці. Потім фальсифікат збували хворим через два спеціально створені інтернет-магазини, які адміністрували учасники угруповання", — йдеться у повідомленні. 

СБУ ліквідувала канал ввезення фальсифікованих ліків для онкохворих

Оплату ділки отримували на банківські картки родичів та підставних осіб, а відправку товару замовникам, як розповідають в СБУ, здійснювали через популярні поштові сервіси.

В Офісі генпрокурора зазначають, що підробні лікарські засоби продавалися через сайти https://medbrowse.net та https://www.piluli.info. 

СБУ ліквідувала канал ввезення фальсифікованих ліків для онкохворих

Результати обшуків

Під час обшуків на складі та за адресами фактичного проживання зловмисників виявлено:

  • мобільні телефони та комп’ютери із доказами злочинної діяльності;
  • чорнову бухгалтерію;
  • 3 автомобілі, якими доставляли "ліки";
  • понад 20 банківських карток, через які здійснювали розрахунок з клієнтами.
  • Ініційовані СБУ експертизи підтвердили, що вилучені препарати мають ознаки фальсифікату та не відповідають заявленим в інструкції "виробника" характеристикам.

СБУ ліквідувала канал ввезення фальсифікованих ліків для онкохворих

Підозра та запобіжний захід

Наразі всім учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів, вчинена організованою групою).

СБУ ліквідувала канал ввезення фальсифікованих ліків для онкохворих

Їм обрано запобіжний захід — тримання під вартою.

В СБУ додали, що наразі також перевіряється причетність понад десяти лікарів-онкологів, у тому числі зарубіжних, до постачання організаторам схеми псевдоліків та розповсюдження фальсифікату серед пацієнтів.

СБУ ліквідувала канал ввезення фальсифікованих ліків для онкохворих

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

СБУ ліквідувала канал ввезення фальсифікованих ліків для онкохворих

Нагадаємо, раніше українські правоохоронці виявили злочинне угрупування, яке займалося фальсифікацією та збутом підроблених лікарських засобів від тяжких хвороб. Ділки продавали фальсифіковані препарати від раку, гепатиту В та інших.

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