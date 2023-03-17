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Правоохранители провели обыски по делу о миллиардном контракте на закупку "скорых"

17 марта 2023 12:21
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Представители правоохранительных ведомств провели ряд обысков
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Правоохранители ведут уголовное производство по фактам злоупотребления служебным положением и завладения средствами на закупку карет скорой помощи. В рамках уголовного производства проведен ряд обысков.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

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Детали дела

По данным следствия, за 2021 год между государственным предприятием и победителем публичных закупок, в том числе и по упрощенной процедуре, были заключены договоры общей суммой 1,3 млрд грн. Согласно им, подрядчик должен был поставить 815 автомобилей скорой помощи в четко определенные сроки 15 и 28 декабря 2021 года.

По основным договорам заказчик сразу совершил на счета подрядчика 100% предоплату. В договорах четко указывалось на ответственность в случае нарушения сроков поставки наложение штрафных санкций и пени.

Заключив неоднократно соответствующие дополнительные соглашения, как отмечают в прокуратуре, заказчик официально пролонгировал поставки. Таким образом, поставщику удавалось избежать каких-либо санкций, а заказчику их не применять.

По данным ведомства, по состоянию на январь 2023 года выполнены поставки в полном объеме только по четырем сделкам  это 97 автомобилей на сумму 211,7 млн грн, по семи  пролонгированы до апреля 2023 года, еще семь договоров расторгнуты.

Обыски

В рамках уголовного производства по получению материалов и вещей, которые могут иметь значение для следствия, правоохранители провели санкционированные обыски по месту жительства руководителя и владельца общества-поставщика и в офисных помещениях, в том числе заказчика.

Напомним, недавно стало известно, что Бельгия передаст Украине бронированные кареты скорой помощи. Общее количество, которое получит государство, — 14 единиц.

Также американский миллиардер украинского происхождения Билл Экман выделил 3,3 млн долларов для приобретения 15 специализированных машин скорой помощи для Украины. Это пожертвование позволит приобрести Toyota Land Cruiser, оборудованные для медицинской помощи и использовать их на передовой.

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