Правоохоронці провели обшуки у справі щодо мільярдного контракту на закупівлю "швидких"

Представники правоохоронних відомств провели низку обшуків

Правоохоронці ведуть кримінальне провадження за фактами зловживання службовим становищем та заволодіння коштами на закупівлі карет швидкої допомоги. В рамках кримінального провадження проведено низку обшуків.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Деталі справи

За даними слідства, упродовж 2021 року між державним підприємством та переможцем публічних закупівель, у тому числі і за спрощеною процедурою, були укладені договори загальною сумою 1,3 млрд грн. Відповідно до них, підрядник повинен був поставити 815 автомобілів швидкої допомоги у чітко визначені терміни — 15 та 28 грудня 2021 року.

За основними договорами замовник одразу здійснив на рахунки підрядника 100% передоплату. У договорах чітко зазначалося про відповідальність у разі порушення термінів поставки — накладення штрафних санкцій та пені.

Уклавши неодноразово відповідні додаткові угоди, як зазначають у прокуратурі, замовник офіційно пролонговував поставки. Таким чином постачальнику вдавалося уникнути будь-яких санкцій, а замовнику їх не застосовувати.

За даними відомства, станом на січень 2023 року виконані поставки в повному обсязі лише по чотирьох угодах — це 97 авто на суму 211,7 млн грн, по семи — пролонговані до квітня 2023 року, ще сім договорів розірвані.

Обшуки

В рамках кримінального провадження для отримання матеріалів та речей, що можуть мати значення для слідства, правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання керівника та власника товариства-постачальника та в офісних приміщеннях, у тому числі замовника.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Бельгія передасть Україні броньовані карети швидкої допомоги. Загальна кількість, яку отримає держава — 14 одиниць.

Також американський мільярдер українського походження Білл Екман виділив 3,3 млн доларів для придбання 15 спеціалізованих машин швидкої допомоги для України. Це пожертвування дозволить придбати Toyota Land Cruiser, обладнані для медичної допомоги, та використовувати їх на передовій.