Правоохранители сообщили подозрение экс-руководителю охраны президента-беглеца Януковича

Бывший руководитель охраны Виктора Януковича. Фото: "Радио свобода"

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора заочно уведомлено о подозрении начальнику службы безопасности президента-беглеца Виктора Януковича. Речь идет о Вячеславе Заневском. Его обвиняют в пособничестве Российской Федерации.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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"По данным следствия, подозреваемый, который на протяжении 2008-2012 годов возглавлял службу безопасности президента-беглеца, во время вооруженной агрессии РФ покинул подконтрольную Украине территорию вне официальных пунктов пропуска", — говорится в сообщении.

Находясь на временно оккупированных территориях Донецкой области и Автономной республики Крым, Заневский помогал представителям вооруженных формирований РФ в поиске бойцов ВСУ, участников АТО и других патриотически настроенных граждан Украины.

В офисе генпрокурора сообщили, что не позднее декабря прошлого года фигурант возглавил охрану губернатора Ульяновской области РФ. Заневский был вместе с ним 26 декабря 2022 года во временно оккупированном Мариуполе.

Ранее по ходатайству правоохранителей было арестовано его имущество, а именно: корпоративные права предприятия, гостиничный комплекс в Буковеле, земельные участки, автомобиль Mercedes-Benz GL 550, квартиру и паркоместа в столице.

Арестованное имущество экс-руководителя охраны Януковича. Фото: Офис генерального прокурора

Арестованное имущество экс-руководителя охраны Януковича. Фото: Офис генерального прокурора

Арестованное имущество экс-руководителя охраны Януковича. Фото: Офис генерального прокурора

Арестованное имущество экс-руководителя охраны Януковича. Фото: Офис генерального прокурора

Арестованное имущество экс-руководителя охраны Януковича. Фото: Офис генерального прокурора

Затягивание дела в отношении Виктора Януковича

Недавно в Высшем антикоррупционном суде состоялось очередное заседание по делу о присвоении резиденции "Межигорье", где обвиняемыми являются Виктор Янукович и его сын Александр.

"Защитники Януковичей снова захотели отложить слушания. На этот раз из-за того, что повестку о вызове Януковичей подписал председательствующий, а не весь состав суда. Кроме этого, один из адвокатов отметил, что в повестке не указаны последствия неявки обвиняемых в судебное заседание, в частности, что в отношении их могут применить специальное судебное производство", — говорится в сообщении.

Эти ходатайства направлены на затягивание дела, в связи с чем судьи ожидаемо отказали в удовлетворении.

После этого адвокаты Януковичей заявили отвод председательствующему. По их словам, судья принуждал юристов к участию в заседании во время воздушных тревог и неправильно сообщил обвиняемых о судебных заседаниях.

К тому же судьи ВАКС отказали адвокатам в возвращении обвинительного акта прокурору.

Напомним, Кабинет министров Украины поддержал распоряжение о передаче конфискованного у Виктора Януковича имущества в управление Фонда государственного имущества.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства нескольких бывших министров и чиновников Виктора Януковича. Это решение связано с тем, что у них российские паспорта.