Правоохоронці повідомили підозру екскерівнику охорони президента-втікача Януковича

Колишній керівник охорони Віктора Януковича. Фото: "Радіо свобода"

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора заочно повідомлено про підозру начальнику служби безпеки президента-втікача Віктора Януковича. Йдеться про В’ячеслава Заневського. Його звинувачують у пособництві Російській Федерації.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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"За даними слідства, підозрюваний, який упродовж 2008-2012 років очолював службу безпеки президента-втікача, під час збройної агресії РФ покинув підконтрольну Україні територію поза офіційними пунктами пропуску", — йдеться у повідомленні.

Перебуваючи на тимчасово окупованих територіях Донецької області та Автономної республіки Крим, Заневський допомагав представникам збройних формувань РФ у пошуку бійців ЗСУ, учасників АТО та інших патріотично налаштованих громадян України.

В Офісі генпрокурора повідомили, що не пізніше грудня минулого року фігурант очолив охорону губернатора Ульяновської області РФ. Заневський був разом з ним 26 грудня 2022 року в тимчасово окупованому Маріуполі.

Раніше за клопотанням правоохоронців було арештовано його майно, а саме: корпоративні права підприємства, готельний комплекс у Буковелі, земельні ділянки, автомобіль Mercedes-Benz GL 550, квартиру та паркомісця у столиці.

Арештоване майно екскерівника охорони Януковича. Фото: Офіс генерального прокурора

Арештоване майно екскерівника охорони Януковича. Фото: Офіс генерального прокурора

Арештоване майно екскерівника охорони Януковича. Фото: Офіс генерального прокурора

Арештоване майно екскерівника охорони Януковича. Фото: Офіс генерального прокурора

Арештоване майно екскерівника охорони Януковича. Фото: Офіс генерального прокурора

Затягування справи стосовно Віктора Януковича

Нещодавно у Вищому антикорупційному суді відбулось чергове засідання у справі про привласнення резиденції "Межигір'я", де обвинуваченими є Віктор Янукович та його син Олександр.

"Захисники Януковичів знову захотіли відкласти слухання. Цього разу через те, що повістку про виклик Януковичів підписав головуючий, а не весь склад суду. Крім цього, один з адвокатів зазначив, що в повістці не зазначено наслідки неприбуття обвинувачених в судове засідання, зокрема, що щодо них можуть застосувати спеціальне судове провадження", — йдеться у повідомленні.

Ці клопотання направлені на затягування справи, у зв'язку із чим судді очікувано відмовили в задоволенні.

Після цього адвокати Януковичів заявили відвід головуючому. За їхніми словами, суддя примушував правників до участі в засіданні під час повітряних тривог та неналежним чином повідомив обвинувачених про судові засідання.

До того ж судді ВАКС відмовили адвокатам у поверненні обвинувального акту прокурору.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України підтримав розпорядження про передачу конфіскованого у Віктора Януковича майна до управління Фонду державного майна.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства кількох колишніх міністрів та чиновників часів Віктора Януковича. Це рішення пов'язане з тим, що у них російські паспорти.