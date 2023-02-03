Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Криминал arrow Двух организаторов "пьяных вечеринок" в Киеве оставили под стражей на время следствия arrow

Двух организаторов "пьяных вечеринок" в Киеве оставили под стражей на время следствия

3 февраля 2023 18:37
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь
Двух организаторов скандальных вечеринок в Киеве оставили под стражей на время следствия
Сторона обвинения настаивала на содержании подозреваемых под стражей / Фото: Лиля Гончарук
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь

Блоггеру "пьяных вечеринок" Андрею Ярине и его другу Ярославу Домбровскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Наказание продлится до 1 апреля без возможности внесения залога.

Об этом сообщает "Суспільне".

Читайте также:

Подробности

19-летний Андрей Ярина оказался на скамье подсудимых. Он был ведущим трансляций. Парень родом из Хмельницкой области. 31 января, когда его деятельность начали массово обсуждать в сети, он заявлял, что таким образом он собирает средства на нужды ВСУ, а девушки, которые фигурировали на видео, "сами виноваты". Он отвергает обвинения в изнасиловании.

"Подозревается в распространении видео порнографического характера. Он с ребятами снимали видео девушек в бессознательном состоянии, далее распространяли в Telegram-канале. Подозреваемый может скрываться, может уничтожить вещи и документы, которые нужны следствию. Ярине необходимо избрать меру пресечения — содержание под стражей", — сказал прокурор.

Сторона обвинения настаивала на содержании подозреваемого под стражей и не отпускать его под залог.

Обвиняемый во время общения с судьей заявил, что все делал ради контента. Во время обыска в кармане Ярины нашли 4 000 долларов. Парень рассказал присяжным, что получил эти деньги от продажи одежды из секонд-хенда. Адвокат подозреваемого Олег Охман дело назвал политическим. По его словам, объявления о подозрении и проведении обысков происходили с нарушениями. Защитник добавил, что от потерпевших девушек заявлений не поступало.

Соорганизатор вечеринок Ярослав Домбровский тоже будет оставаться под стражей. По словам прокуроров, он имел вещество, которое похоже на наркотики, однако это еще должно доказать следствие. Парень учится в Тернополе. Адвокат сказал, что тот не имел доступа к Telegram-каналу, нигде не зафиксировано, что делал фото. Родители изъявили желание внести залог.

"Никого не снимал, я не имею доступа к соцсетям. Участие на вечеринках — единственное, где участвовал. Я до никого не лез, никому ничего плохого не сделал", — подчеркнул Домбровский.

Также действия позозреваемых осуждает и омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец. В комментарии "Суспільному" он рассказал, что его возмущает реакция общественности, которая обвиняет девушек и поддерживает действия парней.

"Это подмена понятий. Априори жертва не может быть виновата в чем-то. Даже если девушки соглашались прийти туда, они точно не соглашались на сексуальные преступления, которые над ними совершили. Это совокупность уголовных преступлений, потому что их спаивали, добавляли без ведома жертв в напитки психотропные вещества, из-за которых они фактически теряли возможность осознавать, что происходит", — сказал Лубинец.

Что известно о "пьяных вечеринках"

Журналистка и общественный деятель Ярослава Кравченко в Facebook на днях сообщила, что в Киеве группа молодых людей из пяти-семи человек 20-летнего возраста спаивают девушек, а потом насилуют и снимают все это на видео. Впоследствии кадры насилия и девушек в состоянии алкогольного опьянения распространяют в социальных сетях и в закрытых Telegram-каналах.

"Подписница сбросила аккаунт ребят, которые устраивают вечеринки, зовут девушек, накачивают алкоголем и ксаноксом, потом снимают их без сознания, голыми, есть видео сцен изнасилования руками и выкладывают это в Instagram и в закрытые Telegram-группы", — рассказала Кравченко.

По ее словам, группа молодых людей из Ивано-Франковска (это компания пять-семь человек по 20 лет), переехали в Киев, и решили сделать "забаву", которую называют "Покажем вам какие кругом шл***и".

"Имею полное ФИО, регистрацию машины — главного из них — Андрея Ярины. Ребята заработали свои деньги на схеме с бинансом известной как "Крутити Бинанс", сейчас занимаются рефаундом (это схема, где они заказывают дорогой товар на Амазоне и просто не оплачивают его, этим самым нарушают закон и зарабатывают большие суммы денег)", — добавила журналистка.

Также она отметила, что лица девушек не идентифицированы и, соответственно, никаких заявлений от пострадавших нет.

Реакция "организаторов тусовок"

После громкой волны огласки таких "тусовок" в соцсетях и СМИ один из молодых людей прокомментировал это в своем Instagram.

"Я не собираюсь объяснять свою позицию. Моя аудитория, которая за мной следит, понимает чем я занимаюсь, для чего я это делаю и что на самом деле происходит на тусовках. Все, кто адекватно это воспринимает — имеет голову на плечах и я очень счастлив, что имею сознательную аудиторию, а тупое стадо, которое начиталось постов в интернете, пошли н****", — заявил парень.

Он также добавил, что девушек силой никто на вечеринки не затягивает и не заставляет употреблять алкоголь или наркотики, все это их выбор.

Кроме того, парень пожаловался, что сейчас так мало хороших девушек и он не знает, сможет ли начать с кем-то отношения после того, как увидел, что происходит на их же вечеринках.

Напомним, двум блоггерам, которые в Киеве издевались над девушками, объявили подозрение. Они обвиняются в изготовлении, хранении и распространении изображений порнографического характера.

Также мы писали, на сколько лет могут сесть за решетку скандальные блоггеры, устраивавшие "пьяные вечеринки".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

20:10 Народный синоптик предупредил украинцев о сильном похолодании

19:51 Судья из Колумбии вынес приговор с помощью чат-бота

19:30 Польша планирует сократить импорт российской нефти более чем вдвое

19:22 США объявили о пакете военной помощи Украине на 2,2 млрд долларов: что в него войдет

Эксклюзив

19:20 Расслабленная и романтичная: Одесса глазами фотографа Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:16 Когда будут выключать свет в Харькове. Новый график почасовых отключений электричества

19:15 Мистическая Костлявая Луна: какие неприятности принесет полнолуние в феврале 2023

19:12 Одноклубник Мудрика может перейти в "Манчестер Сити": на трансфере настаивает Пеп Гвардиола

Эксклюзив

19:00 Саммит о вступлении Украины в ЕС прошел под сирены и взлеты российских носителей ракет "Кинжал": все подробности встречи

19:00 Какой праздник отмечают 4 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день

Эксклюзив

18:30 Актуально или нет: как одесситы относятся к дерусификации

Новина з відео

17:14 В Одесской области разоблачили коррупционную схему оформления документов моряков: подробности

Новина з відео

17:00 Гороскоп на 4 февраля: Близнецам — уединение и отдых, Девам — встать на путь перемен

Новина з відео

15:51 СБУ поймала на взятке чиновников таможни в Черновицкой области

Новина з відео

15:26 Деньги в диване и нажива на ВСУ: самые громкие коррупционные скандалы, шокировавшие Украину на этой неделе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

12:55 Враг не пройдет: на севере усиленно охраняют объекты критической инфраструктуры от диверсантов

Новина з відео

11:20 Одесса технически готова к переходу на графики отключения света

Новина з відео

09:49 В оккупированном Энергодаре взорвался автомобиль: росСМИ сообщают о смерти коллаборанта

Новина з відео

06:57 В Германии поезд наехал на детей: есть погибшие

Новина з відео

23:20 Диктатор пути угрожает Западу "не только бронетехникой"

Эксклюзив

19:00 Саммит о вступлении Украины в ЕС прошел под сирены и взлеты российских носителей ракет "Кинжал": все подробности встречи

Эксклюзив

18:00 "Бить, вывозить поездами или не обращать внимания?": интервью с Ириной Фарион о методах борьбы с русскоязычными

17:03 В Харькове обговорили новый генплан города: что планируют изменить

17:01 Танцы Лаврова с бубном: что представляют собой потенциальные союзники россии в Африке

Новина з відео

15:26 Деньги в диване и нажива на ВСУ: самые громкие коррупционные скандалы, шокировавшие Украину на этой неделе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:00 Что ждать от гривни в 2023 году

Эксклюзив

17:30 "Ближайшие месяцы будут тяжелыми. Следует приготовиться к большим потерям", — Кузан

Эксклюзив

17:09 Астролог назвала даты, когда ждать ракетных обстрелов в феврале

16:31 Ничего святого: как пропагандисты кремля от бессилия вспоминают бога, а действуют как сатана

Новина з фото

14:31 "Весна будет через шесть недель", — сурок Тимка сделал традиционный прогноз

Актуальное по теме

None 3 Февраль 12:51

Народный синоптик предупредил украинцев о сильном похолодании

None 3 Февраль 19:41

Судья из Колумбии вынес приговор с помощью чат-бота

None 3 Февраль 19:30

Польша планирует сократить импорт российской нефти более чем вдвое

None 3 Февраль 20:15

США объявили о пакете военной помощи Украине на 2,2 млрд долларов: что в него войдет

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB