Двух организаторов скандальных вечеринок в Киеве оставили под стражей на время следствия

Сторона обвинения настаивала на содержании подозреваемых под стражей / Фото: Лиля Гончарук

Блоггеру "пьяных вечеринок" Андрею Ярине и его другу Ярославу Домбровскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Наказание продлится до 1 апреля без возможности внесения залога.

Об этом сообщает "Суспільне".

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19-летний Андрей Ярина оказался на скамье подсудимых. Он был ведущим трансляций. Парень родом из Хмельницкой области. 31 января, когда его деятельность начали массово обсуждать в сети, он заявлял, что таким образом он собирает средства на нужды ВСУ, а девушки, которые фигурировали на видео, "сами виноваты". Он отвергает обвинения в изнасиловании.

"Подозревается в распространении видео порнографического характера. Он с ребятами снимали видео девушек в бессознательном состоянии, далее распространяли в Telegram-канале. Подозреваемый может скрываться, может уничтожить вещи и документы, которые нужны следствию. Ярине необходимо избрать меру пресечения — содержание под стражей", — сказал прокурор.

Сторона обвинения настаивала на содержании подозреваемого под стражей и не отпускать его под залог.

Обвиняемый во время общения с судьей заявил, что все делал ради контента. Во время обыска в кармане Ярины нашли 4 000 долларов. Парень рассказал присяжным, что получил эти деньги от продажи одежды из секонд-хенда. Адвокат подозреваемого Олег Охман дело назвал политическим. По его словам, объявления о подозрении и проведении обысков происходили с нарушениями. Защитник добавил, что от потерпевших девушек заявлений не поступало.

Соорганизатор вечеринок Ярослав Домбровский тоже будет оставаться под стражей. По словам прокуроров, он имел вещество, которое похоже на наркотики, однако это еще должно доказать следствие. Парень учится в Тернополе. Адвокат сказал, что тот не имел доступа к Telegram-каналу, нигде не зафиксировано, что делал фото. Родители изъявили желание внести залог.

"Никого не снимал, я не имею доступа к соцсетям. Участие на вечеринках — единственное, где участвовал. Я до никого не лез, никому ничего плохого не сделал", — подчеркнул Домбровский.

Также действия позозреваемых осуждает и омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец. В комментарии "Суспільному" он рассказал, что его возмущает реакция общественности, которая обвиняет девушек и поддерживает действия парней.

"Это подмена понятий. Априори жертва не может быть виновата в чем-то. Даже если девушки соглашались прийти туда, они точно не соглашались на сексуальные преступления, которые над ними совершили. Это совокупность уголовных преступлений, потому что их спаивали, добавляли без ведома жертв в напитки психотропные вещества, из-за которых они фактически теряли возможность осознавать, что происходит", — сказал Лубинец.

Что известно о "пьяных вечеринках"

Журналистка и общественный деятель Ярослава Кравченко в Facebook на днях сообщила, что в Киеве группа молодых людей из пяти-семи человек 20-летнего возраста спаивают девушек, а потом насилуют и снимают все это на видео. Впоследствии кадры насилия и девушек в состоянии алкогольного опьянения распространяют в социальных сетях и в закрытых Telegram-каналах.

"Подписница сбросила аккаунт ребят, которые устраивают вечеринки, зовут девушек, накачивают алкоголем и ксаноксом, потом снимают их без сознания, голыми, есть видео сцен изнасилования руками и выкладывают это в Instagram и в закрытые Telegram-группы", — рассказала Кравченко.

По ее словам, группа молодых людей из Ивано-Франковска (это компания пять-семь человек по 20 лет), переехали в Киев, и решили сделать "забаву", которую называют "Покажем вам какие кругом шл***и".

"Имею полное ФИО, регистрацию машины — главного из них — Андрея Ярины. Ребята заработали свои деньги на схеме с бинансом известной как "Крутити Бинанс", сейчас занимаются рефаундом (это схема, где они заказывают дорогой товар на Амазоне и просто не оплачивают его, этим самым нарушают закон и зарабатывают большие суммы денег)", — добавила журналистка.

Также она отметила, что лица девушек не идентифицированы и, соответственно, никаких заявлений от пострадавших нет.

Реакция "организаторов тусовок"

После громкой волны огласки таких "тусовок" в соцсетях и СМИ один из молодых людей прокомментировал это в своем Instagram.

"Я не собираюсь объяснять свою позицию. Моя аудитория, которая за мной следит, понимает чем я занимаюсь, для чего я это делаю и что на самом деле происходит на тусовках. Все, кто адекватно это воспринимает — имеет голову на плечах и я очень счастлив, что имею сознательную аудиторию, а тупое стадо, которое начиталось постов в интернете, пошли н****", — заявил парень.

Он также добавил, что девушек силой никто на вечеринки не затягивает и не заставляет употреблять алкоголь или наркотики, все это их выбор.

Кроме того, парень пожаловался, что сейчас так мало хороших девушек и он не знает, сможет ли начать с кем-то отношения после того, как увидел, что происходит на их же вечеринках.

Напомним, двум блоггерам, которые в Киеве издевались над девушками, объявили подозрение. Они обвиняются в изготовлении, хранении и распространении изображений порнографического характера.

Также мы писали, на сколько лет могут сесть за решетку скандальные блоггеры, устраивавшие "пьяные вечеринки".