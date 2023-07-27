Чиновники Киевводоканала разворовали почти 2 млн гривен на закупки насосов

Задержан чиновник Киевводоканала. Фото: Киевская городская прокуратура

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении двум чиновникам Киевводоканала. Их подозревают в хищении 1,7 млн грн бюджетных средств на закупку насосов.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Детали дела

По данным следствия, сначала Киевводоканал объявил тендер на закупку глубинных насосов. Для того чтобы присвоить бюджетные средства должностные лица учреждения привлекли к "схеме" одного руководителя приближенного предприятия и заключили с ним договор по ценам, которые были значительно выше рыночных.

"Разницу в стоимости, достигающей более 1,7 млн гривен, участники сделки распределили между собой. В рамках уголовного производства правоохранители провели ряд обысков, в ходе которых изъяты договоры о предоставлении услуг поставки, черновые записи, мобильные телефоны и акты расчетов", — говорится в сообщении.

Наказание горе-бизнесменам

Чиновников задержали по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве 33-летний киевлянин получил подозрение за то, что выдавал себя доверенным лицом из сервисного центра МВД. Мужчина предлагал водителям незаконно ускорить процедуру регистрации транспортного средства.