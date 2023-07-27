Чиновники Киевводоканала разворовали почти 2 млн гривен на закупки насосов
Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении двум чиновникам Киевводоканала. Их подозревают в хищении 1,7 млн грн бюджетных средств на закупку насосов.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Детали дела
По данным следствия, сначала Киевводоканал объявил тендер на закупку глубинных насосов. Для того чтобы присвоить бюджетные средства должностные лица учреждения привлекли к "схеме" одного руководителя приближенного предприятия и заключили с ним договор по ценам, которые были значительно выше рыночных.
"Разницу в стоимости, достигающей более 1,7 млн гривен, участники сделки распределили между собой. В рамках уголовного производства правоохранители провели ряд обысков, в ходе которых изъяты договоры о предоставлении услуг поставки, черновые записи, мобильные телефоны и акты расчетов", — говорится в сообщении.
Наказание горе-бизнесменам
Чиновников задержали по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве 33-летний киевлянин получил подозрение за то, что выдавал себя доверенным лицом из сервисного центра МВД. Мужчина предлагал водителям незаконно ускорить процедуру регистрации транспортного средства.