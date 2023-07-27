Посадовці Київводоканалу розікрали майже 2 млн гривень на закупівлі насосів
Київська міська прокуратура повідомила про підозру двом посадовцям Київводоканалу. Їх підозрюють у розкраданні 1,7 млн грн бюджетних коштів на закупівлі насосів.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Деталі справи
За даними слідства, спершу Київводоканал оголосив тендер на закупівлю глибинних насосів. Для того, аби привласнити бюджетні кошти посадовці установи залучили до "схеми" одного керівника наближеного підприємства та уклали з ним договір за цінами, які були значно вищі ринкових.
"Різницю у вартості, що сягає понад 1,7 млн гривень, учасники оборудки розподілили між собою. В рамках кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків, під час яких вилучено договори про надання послуг поставки, чорнові записи, мобільні телефони та акти розрахунків", — йдеться в повідомленні.
Покарання горе-бізнесменам
Чиновників затримали за ч. 5 ст. 191 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві 33-річний киянин отримав підозру за те, що видавав себе довіреною особою з сервісного центру МВС. Чоловік пропонував водіям незаконно пришвидшити процедуру реєстрації транспортного засобу.