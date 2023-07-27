Посадовці Київводоканалу розікрали майже 2 млн гривень на закупівлі насосів

Затриманий посадовець Київводоканалу. Фото: Київська міська прокуратура

Київська міська прокуратура повідомила про підозру двом посадовцям Київводоканалу. Їх підозрюють у розкраданні 1,7 млн грн бюджетних коштів на закупівлі насосів.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Деталі справи

За даними слідства, спершу Київводоканал оголосив тендер на закупівлю глибинних насосів. Для того, аби привласнити бюджетні кошти посадовці установи залучили до "схеми" одного керівника наближеного підприємства та уклали з ним договір за цінами, які були значно вищі ринкових.

"Різницю у вартості, що сягає понад 1,7 млн гривень, учасники оборудки розподілили між собою. В рамках кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків, під час яких вилучено договори про надання послуг поставки, чорнові записи, мобільні телефони та акти розрахунків", — йдеться в повідомленні.

Покарання горе-бізнесменам

Чиновників затримали за ч. 5 ст. 191 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві 33-річний киянин отримав підозру за те, що видавав себе довіреною особою з сервісного центру МВС. Чоловік пропонував водіям незаконно пришвидшити процедуру реєстрації транспортного засобу.