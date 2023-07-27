Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow Посадовці Київводоканалу розікрали майже 2 млн гривень на закупівлі насосів arrow

Посадовці Київводоканалу розікрали майже 2 млн гривень на закупівлі насосів

27 липня 2023 15:49
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Посадовці Київводоканалу розікрали майже 2 млн гривень на закупівлі насосів
Затриманий посадовець Київводоканалу. Фото: Київська міська прокуратура
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Київська міська прокуратура повідомила про підозру двом посадовцям Київводоканалу. Їх підозрюють у розкраданні 1,7 млн грн бюджетних коштів на закупівлі насосів.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Читайте також:

Деталі справи

За даними слідства, спершу Київводоканал оголосив тендер на закупівлю глибинних насосів. Для того, аби привласнити бюджетні кошти посадовці установи залучили до "схеми" одного керівника наближеного підприємства та уклали з ним договір за цінами, які були значно вищі ринкових.

"Різницю у вартості, що сягає понад 1,7 млн гривень, учасники оборудки розподілили між собою. В рамках кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків, під час яких вилучено договори про надання послуг поставки, чорнові записи, мобільні телефони та акти розрахунків", — йдеться в повідомленні.

Покарання горе-бізнесменам

Чиновників затримали за ч. 5 ст. 191 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві 33-річний киянин отримав підозру за те, що видавав себе довіреною особою з сервісного центру МВС. Чоловік пропонував водіям незаконно пришвидшити процедуру реєстрації транспортного засобу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

None

"Будемо збивати": у Повітряних силах прокоментували ракетні удари по Україні

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз