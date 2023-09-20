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Помощника ректора кропивницкого вуза подозревают во взяточничестве: что известно

20 сентября 2023 16:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Помощника ректора кропивницкого вуза подозревают во взяточничестве: что известно
Разоблачение мужчины в Кропивницком. Фото: Кировоградская областная прокуратура
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Кировоградской области разоблачили помощника ректора кропивницкого высшего учебного заведения в "содействии" передачи образовательного помещения под строительный склад. Он вместе с другими служащими университета требовали от предпринимателя 50 тысяч гривен каждый месяц.

Об этом пишет пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Подробности дела

"Речь идет о передаче в безвозмездное пользование помещения площадью 345 м кв, находящегося на балансе университета, без проведения определенной законодательством процедуры и официального оформления", — отмечают в сообщении.

Разоблачение подозреваемого. Фото: Кировоградская областная прокуратура

В настоящее время правоохранители проводят проверку причастности к такой "схеме" других лиц, в том числе и руководителей.

Также во время проведения обысков следователям удалось изъять доказательства противоправной деятельности мужчины.

Какое наказание грозит мужчине

Помощнику ректора объявили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом. Если его вину докажут в суде, его могут лишить свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, сегодня, 20 сентября, Верховный Суд подтвердил приговор ВАКС в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества для экс-руководителя Западного межрегионального управления по исполнению уголовных наказаний и пробации Минюста, депутата Львовского облсовета Михаила Дзюдзя.

Также мы писали, что одесская полиция предприняла шаги против 52-летней местной предпринимательницы, которая без разрешения обустроила ресторан. В общем женщина присвоила более 100 квадратных метров, принадлежащих территориальной общине.

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