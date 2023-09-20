Помощника ректора кропивницкого вуза подозревают во взяточничестве: что известно
В Кировоградской области разоблачили помощника ректора кропивницкого высшего учебного заведения в "содействии" передачи образовательного помещения под строительный склад. Он вместе с другими служащими университета требовали от предпринимателя 50 тысяч гривен каждый месяц.
Об этом пишет пресс-служба Офиса генпрокурора.
Подробности дела
"Речь идет о передаче в безвозмездное пользование помещения площадью 345 м кв, находящегося на балансе университета, без проведения определенной законодательством процедуры и официального оформления", — отмечают в сообщении.
В настоящее время правоохранители проводят проверку причастности к такой "схеме" других лиц, в том числе и руководителей.
Также во время проведения обысков следователям удалось изъять доказательства противоправной деятельности мужчины.
Какое наказание грозит мужчине
Помощнику ректора объявили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом. Если его вину докажут в суде, его могут лишить свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Напомним, сегодня, 20 сентября, Верховный Суд подтвердил приговор ВАКС в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества для экс-руководителя Западного межрегионального управления по исполнению уголовных наказаний и пробации Минюста, депутата Львовского облсовета Михаила Дзюдзя.
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