Помічника ректора кропивницького вишу підозрюють у хабарництві: що відомо

Викриття чоловіка у Кропивницькому. Фото: Кіровоградська обласна прокуратура

У Кіровоградській області викрили помічника ректора кропивницького вищого навчального закладу у "сприянні" передачі освітнього приміщення під будівельний склад. Він разом з іншими службовцями університету вимагали від підприємця 50 тисяч гривень кожного місяця.

Про це пише пресслужба Офісу генпрокурора.

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Деталі справи

"Йдеться про передачу в безоплатне користування приміщення площею 345 м кв, що знаходиться на балансі університету, без проведення визначеної законодавством процедури та офіційного оформлення", — зазначають у повідомленні.

Викриття підозрюваного. Фото: Кіровоградська обласна прокуратура

Нині правоохоронці проводять перевірку щодо причетності до такої "схеми" інших осіб, зокрема і керівників.

Також під час того, як проводилися обшуки, слідчим вдалося вилучити докази протиправної діяльності чоловіка.

Яке покарання загрожує чоловіку

Помічнику ректора оголосили про підозру у одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Якщо його провину доведуть у суді, його можуть позбавити волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

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