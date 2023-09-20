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Помічника ректора кропивницького вишу підозрюють у хабарництві: що відомо

20 вересня 2023 16:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Помічника ректора Кропивницького вишу підозрюють у хабарництві: що відомо
Викриття чоловіка у Кропивницькому. Фото: Кіровоградська обласна прокуратура
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Кіровоградській області викрили помічника ректора кропивницького вищого навчального закладу у "сприянні" передачі освітнього приміщення під будівельний склад. Він разом з іншими службовцями університету вимагали від підприємця 50 тисяч гривень кожного місяця. 

Про це пише пресслужба Офісу генпрокурора.

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Деталі справи

"Йдеться про передачу в безоплатне користування приміщення площею 345 м кв, що знаходиться на балансі університету, без проведення визначеної законодавством процедури та офіційного оформлення", — зазначають у повідомленні.

Викриття підозрюваного. Фото: Кіровоградська обласна прокуратура

Нині правоохоронці проводять перевірку щодо причетності до такої "схеми" інших осіб, зокрема і керівників. 

Також під час того, як проводилися обшуки, слідчим вдалося вилучити докази протиправної діяльності чоловіка. 

Яке покарання загрожує чоловіку

Помічнику ректора оголосили про підозру у одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Якщо його провину доведуть у суді, його можуть позбавити волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, сьогодні, 20 вересня, Верховний Суд підтвердив вирок ВАКС у вигляді п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна для екскерівника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Мін’юсту, депутата Львівської облради Михайла Дзюдзя. 

Також ми писали, що одеська поліція вжила кроків проти 52-річної місцевої підприємиці, яка без дозволу облаштувала ресторан. Загалом жінка привласнила понад 100 квадратних метрів, що належить територіальній громаді.

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