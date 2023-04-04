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Полиция Тернополя задержала львов'янку, которая почти год занималась сутенерством

4 апреля 2023 17:32
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Полиция Тернополя задержала львов'янку, которая почти год занималась сутенерством
Одинокая мать решила заработать в соседней области и может попасть за решетку на 7 лет
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Полиция Тернопольской области объявила о подозрении в сутенерстве 34-летней одинокой матери троих детей из Львовской области. Женщины инкриминируют вовлечение других женщин в занятие проституцией .

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Тернопольской области.

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Подробности

Бизнес, что "противоречит моральным ценностям общества" женщина из Львовщины организовала еще прошлым летом. Незаконную деятельность сутенерши и проституток следователи начали документировать несколько месяцев назад.

"Сначала женщина разместила объявление о поиске девушек для работы в Тернополе. Детали трудоустройства рассказывала во время частных разговоров и на встречах. Трое из претенденток - жительницы Киевской, Кировоградской и Винницкой областей  — согласились на все условия",  — говорится в сообщении полиции.

Клиентов женщина также находила через Интернет. Цена за час услуг составляла 2-2,5 тысячи гривен, половину из которых получала сводница. Весь бизнес организатор курировала из Львовской области. Кроме того, она три дня меняла квартиру, где проходили интимные встречи.

Сотрудники миграционной полиции, совместно со следователями и представителями отдела криминального анализа собрали достаточную доказательную базу и под процессуальным руководством Тернопольской областной прокуратуры провели обыск в доме сутенерши на Львовщине, и на квартирах, где проживали проститутки.

Организаторы объявили подозрение в соответствии с частью 2 статьи 303 УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до семи лет. Продолжается следствие.

Напомним, мы ранее писали, что в Киеве работник миграционной полиции организовал бордель . Он привлек двух граждан Украины, создавших разветвленную сеть салонов предоставления интимных услуг за средства на территории Киева.

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