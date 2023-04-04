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Поліція Тернополя затримала львів’янку, яка майже рік займалась сутенерством

4 квітня 2023 17:32
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Марта Байдака
Журналіст
Поліція Тернополя затримала львів’янку, яка майже рік займалась сутенерством
Одинока матір вирішила заробити в сусідній області і може потрапити за грати на 7 років
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Поліція Тернопільської області оголосила про підозру у сутенерстві 34-річній одинокій матері трьох дітей зі Львівської області. Жінці інкримінують втягнення інших жінок у заняття проституцією.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Тернопільській області.

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Деталі

Бізнес, що "суперечить моральним цінностям суспільства" жінка зі Львівщини організувала ще минулого літа. Незаконну діяльність сутенерки і повій слідчі почали документувати кілька місяців тому.

"Спочатку жінка розмістила оголошення про пошук дівчат для роботи в Тернополі. Деталі працевлаштування розповідала під час приватних розмов та на зустрічах. Троє з претенденток  — жительки Київської, Кіровоградської та Вінницької областей  — погодилися на всі умови", — ідеться в повідомленні поліції.

Клієнтів жінка також знаходила через інтернет. Ціна за годину послуг становила 2-2,5 тисяч гривень, половину з яких отримувала звідниця. Увесь бізнес організаторка курувала із Львівської області. Окрім того, вона що три дні змінювала квартиру, де проходили інтимні зустрічі.

Працівники міграційної поліції, спільно зі слідчими та представниками відділу кримінального аналізу зібрали достатню доказову базу і під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури провели обшуку у помешканні сутенерки на Львівщині, та на квартирах, де проживали повії.

Організаторці оголосили підозру відповідно до частини 2 статті 303 ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років. Триває слідство.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Києві працівник міграційної поліції організував бордель. Він залучив двох громадян України, які створили розгалужену мережу салонів надання інтимних послуг за кошти на території Києва.

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