Банда под руководством российских спецслужб пыталась снять деньги с карт жителей Мариуполя

Злоумышленники действовали в интересах российской федерации

СБУ прекратила деятельность преступной группировки, пытавшейся украсть средства со счетов жителей Мариуполя. Общая сумма ущерба могла достичь 100 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Мошенническая схема с банковскими данными

СБУ разоблачила преступную группировку, которая обворовывала банковские карты украинских граждан, используя базы данных, захваченные в Мариуполе.

Злоумышленники, используя эти данные, обращались в украинские банки от имени владельцев карт (часть из которых вообще погибла или была вывезена на территорию россии) с просьбой предоставить доступ к онлайн-банкингу.

Причастность "ДНР" и россии

Служба безопасности Украины установила, что к преступной схеме причастна банда из Донецка. Они использовали людей и в других регионах Украины.

Руководитель этой группировки входит в близкое окружение гауляйтера Донецкой области Пушилина.

Действия бандитов координировала российская спецслужба, и средства пытались выводить из украинских банков в пользу страны-агрессора.

Масштабы аферы

Всего злоумышленники использовали персональные данные около четырех тысяч жителей Мариуполя.

Общая сумма, которую пытались украсть бандиты, составляет около 100 млн грн.

Напомним, что в конце января в Одессе была нейтрализована криминальная группировка, действовавшая от имени чеченского "вора в законе" по прозвищу "Омар Уфимский". Находясь на территории россии, он пытался распространить преступное влияние в причерноморском регионе Украины.

Фото: СБУ