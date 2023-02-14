Банда под руководством российских спецслужб пыталась снять деньги с карт жителей Мариуполя

Полиция поймала мошенников, пытавшихся обокрасть карты жителей Мариуполя на 100 млн грн
СБУ прекратила деятельность преступной группировки, пытавшейся украсть средства со счетов жителей Мариуполя. Общая сумма ущерба могла достичь 100 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
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Мошенническая схема с банковскими данными
СБУ разоблачила преступную группировку, которая обворовывала банковские карты украинских граждан, используя базы данных, захваченные в Мариуполе.
Злоумышленники, используя эти данные, обращались в украинские банки от имени владельцев карт (часть из которых вообще погибла или была вывезена на территорию россии) с просьбой предоставить доступ к онлайн-банкингу.
Причастность "ДНР" и россии
Служба безопасности Украины установила, что к преступной схеме причастна банда из Донецка. Они использовали людей и в других регионах Украины.
Руководитель этой группировки входит в близкое окружение гауляйтера Донецкой области Пушилина.
Действия бандитов координировала российская спецслужба, и средства пытались выводить из украинских банков в пользу страны-агрессора.
Масштабы аферы
Всего злоумышленники использовали персональные данные около четырех тысяч жителей Мариуполя.
Общая сумма, которую пытались украсть бандиты, составляет около 100 млн грн.
Напомним, что в конце января в Одессе была нейтрализована криминальная группировка, действовавшая от имени чеченского "вора в законе" по прозвищу "Омар Уфимский". Находясь на территории россии, он пытался распространить преступное влияние в причерноморском регионе Украины.
Фото: СБУ