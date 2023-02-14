Банда під керівництвом російських спецслужб намагалася зняти гроші з карток мешканців Маріуполя

Зловмисники діяли в інтересах російської федерації

СБУ припинила діяльність злочинного угруповання, яке намагалося вкрасти кошти з рахунків мешканців Маріуполя. Загальна сума збитків могла сягнути 100 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Шахрайська схема із банківськими даними

СБУ викрила злочинне угруповання, яке обкрадало банківські картки українських громадян, використовуючи бази даних, захоплені у Маріуполі.

Зловмисники, використовуючи ці дані, зверталися до українських банків від імені власників карток (частина з яких взагалі загинула чи була вивезена на територію росії) з проханням надати доступ до онлайн-банкінгу.

Причетність "ДНР" і росії

Служба безпеки України встановила, що до злочинної схеми причетна банда з Донецька. Вони ж використовували людей і в інших регіонах України.

Керівник цього угруповання входить до близького оточення гауляйтера Донеччини Пушиліна.

Дії ж бандитів координувала російська спецслужба, і кошти намагалися виводити з українських банків на користь країни-агресора.

Масштаби афери

Усього зловмисники використовували персональні дані близько чотирьох тисяч мешканців Маріуполя.

Загальна сума, яку намагалися вкрасти бандити, становить близько 100 млн грн.

Нагадаємо, що наприкінці січня в Одесі було нейтралізоване кримінальне угруповання, яке діяло від імені чеченського "злодія в законі" на прізвисько "Омар Уфімський". Перебуваючи на території рф, він намагався поширити злочинний вплив у причорноморському регіоні України.

Фото: СБУ