Банда під керівництвом російських спецслужб намагалася зняти гроші з карток мешканців Маріуполя

Поліція спіймала шахраїв, які намагалися обікрасти картки мешканців Маріуполя на 100 млн грн
СБУ припинила діяльність злочинного угруповання, яке намагалося вкрасти кошти з рахунків мешканців Маріуполя. Загальна сума збитків могла сягнути 100 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.
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Шахрайська схема із банківськими даними
СБУ викрила злочинне угруповання, яке обкрадало банківські картки українських громадян, використовуючи бази даних, захоплені у Маріуполі.
Зловмисники, використовуючи ці дані, зверталися до українських банків від імені власників карток (частина з яких взагалі загинула чи була вивезена на територію росії) з проханням надати доступ до онлайн-банкінгу.
Причетність "ДНР" і росії
Служба безпеки України встановила, що до злочинної схеми причетна банда з Донецька. Вони ж використовували людей і в інших регіонах України.
Керівник цього угруповання входить до близького оточення гауляйтера Донеччини Пушиліна.
Дії ж бандитів координувала російська спецслужба, і кошти намагалися виводити з українських банків на користь країни-агресора.
Масштаби афери
Усього зловмисники використовували персональні дані близько чотирьох тисяч мешканців Маріуполя.
Загальна сума, яку намагалися вкрасти бандити, становить близько 100 млн грн.
Нагадаємо, що наприкінці січня в Одесі було нейтралізоване кримінальне угруповання, яке діяло від імені чеченського "злодія в законі" на прізвисько "Омар Уфімський". Перебуваючи на території рф, він намагався поширити злочинний вплив у причорноморському регіоні України.
Фото: СБУ