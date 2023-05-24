Полицейских, изнасиловавших женщину в участке, приговорили к заключению
Двое полицейских в 2020 году изнасиловали женщину на участке в Кагарлыке. Сегодня, 24 мая, стало известно, что бывших правоохранителей приговорили к заключению.
Об этом сообщила адвокат пострадавшей Елена Сотник в Facebook.
Осуждение полицейских
В мае 2020 года в отделение полиции пострадавшую Нелю Погребицкую вызвали в качестве свидетеля кражи. Сотрудники правоохранительных органов пытали ее, а затем несколько раз изнасиловали. После проверки полиция подтвердила, что мужчины причастны к преступным действиям.
По словам Елены Сотник, 29-летний экс-оперуполномоченный Сергей Сулима и 39-летний экс-начальник сектора криминальной полиции Кагарлыкского отделения полиции Николай Кузов получили по 11 лет тюрьмы.
Отмечается, что потерпевшая Неля Погребицкая получит компенсацию в сумме одного миллиона 296 тысяч гривен.
Офис генпрокурора также подтвердил тюремный срок для Сулимы и Кузива. Отмечается, что в суде была доказана причастность подозреваемых к пыткам и незаконному содержанию людей.
Напомним, что за время полномасштабного вторжения оккупационные войска издевались над украинцами. Проводились обыски помещений, грабили, калечили, держали в плену, убивали и насиловали граждан Украины. В настоящее время в Офисе генпрокурора сообщил количество зафиксированных насильственных действий российских войск.
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