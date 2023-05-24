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Полицейских, изнасиловавших женщину в участке, приговорили к заключению

24 мая 2023 21:11
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Полицейских, изнасиловавших женщину в участке, приговорили к заключению
Бывшие полицейские Сергей Сулима и Николай Кузов. Фото: 24 канал
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Двое полицейских в 2020 году изнасиловали женщину на участке в Кагарлыке. Сегодня, 24 мая, стало известно, что бывших правоохранителей приговорили к заключению.

Об этом сообщила адвокат пострадавшей Елена Сотник в Facebook.

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В мае 2020 года в отделение полиции пострадавшую Нелю Погребицкую вызвали в качестве свидетеля кражи. Сотрудники правоохранительных органов пытали ее, а затем несколько раз изнасиловали. После проверки полиция подтвердила, что мужчины причастны к преступным действиям.

По словам Елены Сотник, 29-летний экс-оперуполномоченный Сергей Сулима и 39-летний экс-начальник сектора криминальной полиции Кагарлыкского отделения полиции Николай Кузов получили по 11 лет тюрьмы.

Отмечается, что потерпевшая Неля Погребицкая получит компенсацию в сумме одного миллиона 296 тысяч гривен.

Офис генпрокурора также подтвердил тюремный срок для Сулимы и Кузива. Отмечается, что в суде была доказана причастность подозреваемых к пыткам и незаконному содержанию людей.

Напомним, что за время полномасштабного вторжения оккупационные войска издевались над украинцами. Проводились обыски помещений, грабили, калечили, держали в плену, убивали и насиловали граждан Украины. В настоящее время в Офисе генпрокурора сообщил количество зафиксированных насильственных действий российских войск.

В Фастовском районе Киевской области полиция задержала пятерых подозреваемых в сексуальном насилии. Жертвой стала 11-летняя девочка.

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