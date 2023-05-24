Поліцейських, які зґвалтували жінку в дільниці, засудили

Колишні поліцейські Сергій Сулима та Микола Кузів. Фото: 24 канал

Двоє поліцейських у 2020 році зґвалтували жінку в дільниці в Кагарлику. Сьогодні, 24 травня, стало відомо, що колишніх правоохоронців засудили до ув'язнення.

Про це повідомила адвокатка потерпілої Олена Сотник у Facebook.

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Засудження поліцейських

У травні 2020 року у відділення поліції потерпілу Нелю Погребицьку викликали як свідка крадіжки. Працівники правоохоронних органів катували її, а потім кілька разів зґвалтували. Після перевірки поліція підтвердила, що чоловіки причетні до злочинних дій.

За словами Олени Сотник, 29-річний екс-оперуповноважений Сергій Сулима та 39-річний екс-начальник сектору кримінальної поліції Кагарлицького відділення поліції Микола Кузів отримали по 11 років в'язниці.

Зазначається, що потепіла Неля Погребицька отримає компенсацію, сума якої один мільйон 296 тисяч гривень.

Офіс генпрокурора також підтвердив тюремний термін для Сулими та Кузіва. Зазначається, що в суді було доведено причетність підозрюваних до тортур та незаконного утримання людей.

Нагадаємо, що за час повномасштабного вторгнення окупаційні війська знущались над українцями. Проводились обшуки помешкань, грабували, калічили, тримали в полоні, вбивали та гвалтували громадян України. Наразі Офісі генпрокурора повідомив кількість зафіксованих насильницьких дій російських військ.

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