Подрыв гранаты в Закарпатье — что известно о виновнике события

Подрывник у дверей сельсовета. Фото: скриншот

Мужчина, взорвавший гранаты на заседании сельского совета в Закарпатье, был недоволен тем, что делается в селе. В частности, он был возмущен запланированным бюджетом на 2024 год.

Об этом свидетельствуют видео, размещенные на своей странице в Facebook и TikTok, говорится в материале Новини.LIVE.

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Информация о взрывателе. Фото: скриншот

Депутат от "Слуги народа"

Подрывника зовут Сергей Батрин. По информации журналиста Виталия Глаголы, он депутат Керецковского сельского совета от партии "Слуга Народа". Он родился 12 сентября 1969 года. Обитает в селе Кушница.

Сейчас известно, что взрывник-депутат жив. На сессии сельсовета рассматривались вопросы принятия бюджета на 2024 год.

Был недоволен работой сельсовета

За несколько дней до инцидента выставлял мужчина в сети выставлял видео, в котором заявлял, что недоволен тем, как все делается. Отмечал проблему отсутствия воды и тому подобное.

Также он сетовал на бюджет 2024 года, и говорил, что во время обсуждения не пришли к согласию. Он рассказал, что бюджет будут принимать именно 15 декабря и что будут формировать его не для людей.

Свое недовольство мужчина активно выражал, снимая видео.

Пока известно, что все, кто присутствовал в помещении сельсовета, получили ранения.

Информация о потрадавших. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что в Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты во время заседания сессии. По предварительной информации, в результате взрыва погиб сам взрывник, еще 26 человек ранены.