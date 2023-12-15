Подрыв гранаты в Закарпатье — что известно о виновнике события
Мужчина, взорвавший гранаты на заседании сельского совета в Закарпатье, был недоволен тем, что делается в селе. В частности, он был возмущен запланированным бюджетом на 2024 год.
Об этом свидетельствуют видео, размещенные на своей странице в Facebook и TikTok, говорится в материале Новини.LIVE.
Депутат от "Слуги народа"
Подрывника зовут Сергей Батрин. По информации журналиста Виталия Глаголы, он депутат Керецковского сельского совета от партии "Слуга Народа". Он родился 12 сентября 1969 года. Обитает в селе Кушница.
Сейчас известно, что взрывник-депутат жив. На сессии сельсовета рассматривались вопросы принятия бюджета на 2024 год.
Был недоволен работой сельсовета
За несколько дней до инцидента выставлял мужчина в сети выставлял видео, в котором заявлял, что недоволен тем, как все делается. Отмечал проблему отсутствия воды и тому подобное.
Также он сетовал на бюджет 2024 года, и говорил, что во время обсуждения не пришли к согласию. Он рассказал, что бюджет будут принимать именно 15 декабря и что будут формировать его не для людей.
Свое недовольство мужчина активно выражал, снимая видео.
@igor_mosiichuk
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Пока известно, что все, кто присутствовал в помещении сельсовета, получили ранения.
Ранее мы сообщали, что в Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты во время заседания сессии. По предварительной информации, в результате взрыва погиб сам взрывник, еще 26 человек ранены.
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