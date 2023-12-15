Підрив гранати на Закарпатті — що відомо про винуватця події
Чоловік, який підірвав гранати на засіданні сільської ради на Закарпатті, був незадоволений тим, що робиться в селі. Зокрема він був обурений запланованим бюджетом на 2024 рік.
Про це свідчать відео, які він розмістив на своїй сторінці в Facebook та TikTok, говориться у матеріалі Новини.LIVE.
Депутат від "Слуги народу"
Підривника звати Сергій Батрин. За інформацією журналіста Віталія Глаголи, він депутат Керецьківської сільської ради від партії "Слуга Народу". Він народився 12 вересня 1969 року. Мешкає в селі Кушниця.
На разі відомо, що підривник-депутат живий. На сесії сільради розглядалися питання щодо прийняття бюджету на 2024 рік
Був незадоволений роботою сільради
За кілька днів до інциденту виставляв чоловік в мережі виставляв відео, в якому заявляв, що незадоволений тим як все робиться. Наголошував на проблемі відсутності води тощо.
Також він нарікав на бюджет 2024 року, і гооворив, що під час обговорення не дійшли згоди. Він же розповів, що бюджет будуть ухвалювати саме 15 грудня і що формуватимуть його не для людей.
Своє незадоволення чоловік активног висловлював, знімаючи відео.
@igor_mosiichuk
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Наразі відомо, що всі, хто був присутній у приміщенні сільради. отримали поранення.
Раніше ми повідомляли, що на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати під час засідання сесії. За попередньою інформацією, унаслідок вибуху загинув сам підривник, ще 26 людей поранено.
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