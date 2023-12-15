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Підрив гранати на Закарпатті — що відомо про винуватця події

15 грудня 2023 13:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Підрив гранати на Закарпатті — що відомо про винуватця події
Підривник біля дверей сільради. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Чоловік, який підірвав гранати на засіданні сільської ради на Закарпатті, був незадоволений тим, що робиться в селі. Зокрема він був обурений запланованим бюджетом на 2024 рік.

Про це свідчать відео, які він розмістив на своїй сторінці в Facebook та TikTok, говориться у матеріалі Новини.LIVE.

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Інформація про підривника. Фото: скриншот

Депутат від "Слуги народу" 

Підривника звати Сергій Батрин. За інформацією журналіста Віталія Глаголи, він депутат Керецьківської сільської ради від партії "Слуга Народу". Він народився 12 вересня 1969 року. Мешкає в селі Кушниця.

На разі відомо, що підривник-депутат живий. На сесії сільради розглядалися питання щодо прийняття бюджету на 2024 рік

Був незадоволений роботою сільради

За кілька днів до інциденту виставляв чоловік в мережі виставляв відео, в якому заявляв, що незадоволений тим як все робиться. Наголошував на проблемі відсутності води тощо.

Також він нарікав на бюджет 2024 року, і гооворив, що під час обговорення не дійшли згоди. Він же розповів, що бюджет будуть ухвалювати саме 15 грудня і що формуватимуть його не для людей.

Своє незадоволення чоловік активног висловлював, знімаючи відео.

@igor_mosiichuk

🧐ЗАКАРПАТТЯ - КОРУПЦІЙНИЙ РАЙ!

♬ оригінальний звук - Ігор Мосійчук🦏

Наразі відомо, що всі, хто був присутній у приміщенні сільради. отримали поранення.

лого
Інформація про постраждалих. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати під час засідання сесії. За попередньою інформацією, унаслідок вибуху загинув сам підривник, ще 26 людей поранено.

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