Поджог храма УГКЦ во Львове: полиция уже задержала подозреваемого
Полиция задержала жителя Закарпатской области, подозреваемого в поджоге храма УГКЦ. Оперативно вычислить его помогли камеры видеонаблюдения.
Об этом сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
Поджигателя задержали
По словам Козицкого, человека, подозреваемого в поджоге греко-католической церкви Рождества Пресвятой Богородицы, уже задержали.
Этим человеком оказался житель Закарпатской области.
Как вычислили злоумышленника
Глава Львовской областной военной администрации рассказал о том, как правоохранителям удалось так быстро найти подозреваемого.
В этом помогли камеры видеонаблюдения, установленные в рамках программы "Безопасная Львовщина" и проекта "Vision", который с апреля 2022 года воплощает Львовская ОВА, полиция Львовской области и Львовский ИТ Кластер.
"Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Спасибо правоохранителям за оперативную работу", — подчеркнул Максим Козицкий.
Напомним, что сегодня, 14 апреля, во Львове на Сыхове подожгли церковь Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ.
Спасатели сработали оперативно и не дали достичь трагических последствий для легендарного храма, возле которого Папа Римский Иоанн Павел II во время визита в Украину в 2001 году общался с украинской молодежью.