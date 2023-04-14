​​​Поджог храма УГКЦ во Львове: полиция уже задержала подозреваемого

Подозреваемый в поджоге церкви на Сыхове. Фото: Telegram-канал Максима Козицкого

Полиция задержала жителя Закарпатской области, подозреваемого в поджоге храма УГКЦ. Оперативно вычислить его помогли камеры видеонаблюдения.

Об этом сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

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По словам Козицкого, человека, подозреваемого в поджоге греко-католической церкви Рождества Пресвятой Богородицы, уже задержали.

Этим человеком оказался житель Закарпатской области.

Как вычислили злоумышленника

Глава Львовской областной военной администрации рассказал о том, как правоохранителям удалось так быстро найти подозреваемого.

В этом помогли камеры видеонаблюдения, установленные в рамках программы "Безопасная Львовщина" и проекта "Vision", который с апреля 2022 года воплощает Львовская ОВА, полиция Львовской области и Львовский ИТ Кластер.

Подозреваемый в поджоге церкви на Сыхове

Фото: Telegram-канал Козицкого

"Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Спасибо правоохранителям за оперативную работу", — подчеркнул Максим Козицкий.

Напомним, что сегодня, 14 апреля, во Львове на Сыхове подожгли церковь Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ.

Спасатели сработали оперативно и не дали достичь трагических последствий для легендарного храма, возле которого Папа Римский Иоанн Павел II во время визита в Украину в 2001 году общался с украинской молодежью.